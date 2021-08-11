Как спортсмены юга России выступили на Олимпиаде в Токио

Рассматривая Олимпиаду с точки зрения статистики, можно отметить любопытные факты.

Больше всего спортсменов в российскую сборную на Олимпийские игры направил Краснодарский край - 21 человек. Из Ростовской области пройти квалификационный отбор сумели 19 атлетов, из Волгоградской - двое.

Однако результаты оказались непропорциональными.

Краснодарские олимпийцы смогли добыть лишь семь медалей. В последний день соревнований кубанские гандболистки Анна Сень и Виктория Калинина в составе сборной России стали серебряными призерами Игр. Помимо гандболисток серебряными призерами Олимпиады стали: Елена Веснина (теннис), Муслим Гаджимагомедов (бокс), Елена Орябинская (гребля), Алиса Тищенко (художественная гимнастика). Еще одну бронзовую награду завоевал борец Сергей Семенов.

Две волгоградские спортсменки - воспитанницы гандбольной школы "Динамо" Анна Седойкина и Антонина Скоробогатченко - в составе российской сборной вышли в финал Олимпийских игр и завоевали серебряные медали.

Зато у ростовских спортсменов результаты на порядок лучше. Для сравнения: в Токио они завоевали больше медалей, чем в Рио-де-Жанейро в 2016 году: восемнадцать против девяти.

У ростовчан в нынешнем году отличились: Никита Нагорный (спортивная гимнастика) - золотая медаль в командном многоборье, бронзовая - в личном многоборье и бронзовая - на перекладине; Владислава Уразова (спортивная гимнастика) - золотая медаль в командном многоборье; Лариса Коробейникова (фехтование, рапира) - золотая медаль в командном первенстве, бронзовая - в личном первенстве; Елена Осипова (стрельба из лука) - серебряная медаль в командном первенстве, серебряная - в личном турнире; Елена Орябинская (гребной спорт) - серебряная медаль в двойке распашной без рулевого на дистанции 2000 метров; Нияз Ильясов (дзюдо) - бронзовая медаль в весовой категории до 100 килограммов.

Ростовчанка Влада Чигирева (синхронное плавание) - завоевала золотую медаль в групповой программе. Сборная России по гандболу, в составе которой семь представительниц донского региона, завоевала серебряные медали.

Поэтому неслучайно в аэропорту Платов каждого возвращающегося с Олимпиады атлета встречали музыкой, цветами и подарками. А виновники торжества искренне отвечали на любые вопросы журналистов и поклонников.

К примеру, обладательницу двух медалей Ларису Коробейникову попросили объяснить девиз российских фехтовальщиц: "Кто понял жизнь, тот не спешит". Она сказала: "Мы с девочками его придумали давно, когда обсуждали нашу тактику на соревнованиях в Германии. Строки поэта Омара Хайяма позволили нам тогда справиться с волнением перед выступлением, и с тех пор мы выступаем под этим девизом".

А вот воспитанник ростовской школы олимпийского резерва Никита Нагорный, завоевавший три медали, оказался очень самокритичен, говоря о своих показателях в вольной программе.

"Мы часто повторяли до Олимпийских игр, что наша основная задача и главная мечта - командное "золото". Но это не снимает ответственности выступать достойно и дальше. Да, сегодня я выступил лучше, чем вчера, но это не максимум, и опять тысячные... Каждый день по кусочкам я отрываю то счастье, которое пережил после командного "золота". Не из-за того, что я не на пьедестале, а из-за того, что я не могу показать свое лучшее исполнение! Многие пишут, что я самокритичный, но, ребята, мы на Олимпийских играх, и неважно, какое у тебя состояние, ты должен выходить и работать на отлично. Вот за что я на себя злюсь", - написал он в "Инстаграме".

Справка "РГ"

С 1952 года в Олимпийских играх выступили 238 спортсменов из Ростовской области. Они завоевали 140 медалей, из них 51 - золотая.

Кстати

Республика Беларусь делегировала 103 спортсмена, которые выступали в 18 дисциплинах, ими завоевано семь медалей. Украинская сборная получила 18 наград.