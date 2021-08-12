"Рубин" сенсационно проиграл "Ракуву" и вылетел из еврокубков

Казанский "Рубин" завершил выступление в еврокубках. Российский клуб проиграл в ответном матче польскому "Ракуву" (0:1) после ничьей на выезде в первой встрече (0:0) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

К сегодняшнему поединку "Рубин" подошел в статусе одного из лидеров Премьер-лиги. Несмотря на потери лидеров, травму Джордже Деспотовича, казанцы стартовали в первенстве с трех побед и не собираются останавливаться на достигнутом.

Слуцкий никогда и не скрывал, что участие в еврокубках - огромное достижение для его клуба. Наверное, немногие могли предположить, что "Рубин" вылетит из Лиги конференций в первой же стадии отбора, да еще и не забьет ни одного мяча.

В домашнем матче казанцы, создав несколько моментов, так и смогли отличиться в основное время, а в овертайме все пошло не так. На 106-й минуте вторую желтую карточку получил Илья Самошников, после чего "Ракув" открыл счет: забил Владислав Гутковский. Но даже в меньшинстве у "Рубина" был отличный шанс спасти ситуацию. Уже на последних секундах хозяева заработали пенальти, однако подошедший к точке Сеад Хакшабанович не реализовал свою попытку. Как итог - 0:1.