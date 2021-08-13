Сборная России опустилась на 43-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России переместилась на 41-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), с которым можно ознакомиться на официальном сайте организации.

В активе нашей национальной команды 1462 очка. Ранее она располагалась на 38-й строчке. Возможность улучшить позиции в рейтинге у россиян будет в сентябре, когда сборная проведет три матча отборочного цикла чемпионата мира-2022: дома 1-го числа против Хорватии, на выезде с Кипром (4-го числа) и 7 сентября на своем поле с Мальтой.

Возглавляет список ФИФА Бельгия (1822 очка). На второе место поднялась Бразилия (1798), опередившая чемпионов мира французов (1762). Далее в топ-10 идут: Англия (1753), Италия (1745), Аргентина (1714), Испания (1680), Португалия (1662), Мексика (1658) и США (1648).