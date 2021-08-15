"Краснодар" одержал волевую победу над "Арсеналом" в РПЛ

В воскресенье в матче четвертого тура чемпионата страны "Краснодар" обыграл дома тульский "Арсенал" - 3:2 (3:1). "Быки" первыми пропустили, но затем в течение 12 минут уже в первом тайме провели три мяча. Гости в конце встречи забили еще раз.

Провальное начало первенства (два поражения в трех поединках) и целый ряд сопутствующих обстоятельств вынудили главного тренера хозяев Виктора Ганчаренко сделать сразу пять перестановок в основе по сравнению с поединком прошлого тура с "Зенитом". В запас по игровым причинам отправился в запас голкипер сборной Матвей Сафонов, заболели Сперцян и Кайо, а на голландского легионера Тони Вильена, по словам наставника, были наложены загадочные "внутренние штрафные санкции".

В результате сразу два 19-летних представителя "Краснодара 2" вышли на поле: вратарь Станислав Агкацев (он в начале года играл в плей-офф Лиги Европы против загребского "Динамо", но надолго лишился меств в "рамке" после шести пропущенных мячей от "Спартака" в РПЛ) и правый защитник Даниил Корнюшин.

Любопытно, что и рулевой гостей Дмитрий Парфенов поменял голкипера, впервые доверив важную позицию перешедшему недавно из "Локомотива" 34-летнему Антону Коченкову. Именно он уже в дебюте не позволил открыть сопернику счет, отразив два подряд удара Джона Кордобы и Виктора Классона из пределов штрафной.

Зато первый же выпад "Арсенала оказался результативным: Артем Суханов прострели справа, а набежавший Евгений Луценко вообще без сопротивления защитников вколотил мяч в сетку метров с семи - 0:1, 10-я минута.

Впрочем, этот эпизод на действия хозяев, которые постоянно владели мячом и постоянно прибегали к своим почти забытым фирменным комбинациям с участием шести-семи футболистов в районе штрафной соперника. Подобное напряжение оборона туляков перестала выдерживать, и со стороны игроков посыпались грубейшие голевые ошибки.

Сначала Горан Чаушич неудачно остановил мяч на углу вратарской, чем воспользовался ловко поразивший ворота Реми Кабелла - 1:1, 25-я минута. Затем защитники лишь наблюдали, как после углового Кордоба сбросил мяч Юрию Газинскому, не промахнувшемуся трех метров - 2:1, 29-я минута. А вскоре Кордоба обокрал Пантелеева, продвинулся вперед и метром с 18-ти уложил мяч в левый нижний от голкипера угол - 3:1, 37-я минута.

В общем, всего лишь за 12 минут "быки", похоже, уже решили судьбу матча. Хотя было ясно, что кубанцы, поймавшие наконец-то прежний игровой кураж, и во второй половине постараются развить свое преимущество.

Действительно, "Краснодар" создал несколько неплохих моментов, старался забить еще, но уже без прежнего рвения, позволив сопернику перевести игру в довольно спокойное русло и даже временами угрожать чужим воротам.

При этом Кордоба мог сделать счет разгромным, но колумбиец на 84-й минуте не реализовал пенальти, мощно пробив в штангу.

А вот Луценко свой шанс не упустил, добив мяч в ворота и сделав дубль - 3:2, 86-я минута.

В неожиданно нервной концовке отыграться гостям не удалось. "Краснодар" выиграл второй матч в новом сезоне, немного поднявшись в турнирной таблице. У туляков же так осталось три очка и на данный момент 13-е место в первенстве.