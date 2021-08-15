В "Краснодаре" рассказали о причинах скандала с Тони Вильеной

Громкий скандал с участием голландского легионера Тони Вильена разгорается в футбольном клубе "Краснодар". Он не вышел на поле в матче РПЛ с "Арсеналом" из-за наложенных на полузащитника "внутренних штрафных санкциях". На послематчевой пресс-конференции главный тренер "быков" Виктор Ганчаренко рассказал о ситуации, сложившейся с футболистом.

Напомним, игрока сборной Нидерландов, до этого выходившего на поле в основе во всех стартовых поединках нового сезона и уже забившего два мяча, не оказалось даже в заявке на воскресную встречу четвертого тура первенства страны, в котором "Краснодар" принимал на своей арене коллектив из Тулы (южане победили - 3:2). Наставник хозяев объяснил это наложенными на 26-летнего хавбека загадочными "внутренними штрафными санкциями". И пообещал пояснить свои слова уже после игры.

Но пока продолжался поединок, стало известно, что на одной из последних тренировок произошла стычка между голландцем и форвардом Владимиром Ильиным - новичком кубанской команды.

И это, отвечая на вопрос журналистов, Виктор Ганчаренко затем подтвердил. Правда, по его словам, произошла все-таки не драка, а "неприятная ситуация".

"Верно ли, что у Вильены случился конфликт с Ильиным, а после этого голландец сказал, что больше не хочет тренироваться и ищет новый клуб?" - спросили репортеры у Ганчаренко.

- Нет, не в этом дело. Была стычка, игроки завелись после небольшого эпизода, - ответил Виктор Михайлович. - Но ведь в любом здоровом коллективе может быть неприятная ситуация. Мы поговорили после этого. Но все, что было, должно остаться вчерашним днем. Контракт Вилены? Он по-своему понимает свой контракт, надо более внимательно смотреть. Клуб в данном случае прав".

Вильена перешел в "Краснодар" из знаменитого голландского "Фейеноорда" летом 2019 года. За это время провел за кубанцев 64 встречи, в том числе в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Несколько раз вызывался в сборную своей страны, выходил на поле за нее в 15 матчах, однако на Евро-2020 он не попал.

Как известно, после неудачного выступления в минувшем первенстве "Краснодар" впервые за многие годы оказался вне еврокубковых турниров, что, говорят, не очень устроило амбициозного футболиста. А тут еще ему якобы поступили приглашения сразу от нескольких клубов (при этом назывались даже итальянские "Интер" и "Аталанта", а также французский "Ренн").

В "Краснодаре" по сложившейся традиции никак не комментируют трансферные слухи, но произошедший конфликт явно говорит о желании Вильены попробовать себя в другом европейском чемпионе. Понятно, для чего "быкам" должно поступить достойное финансовое предложение, ведь в свое время за игрока было заплачена очень даже приличная сумма - около девяти миллионов евро.

Пока еще трудно сказать, сожжены ли на сегодняшний момент, как говорится, все мосты между футболистом и клубом. Это станет понятным уже в ближайшие дни.