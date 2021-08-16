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16.08.2021 20:08
Рубрика: Спорт

В Москве стартует турнир за Кубок Матч ТВ

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
В столице во вторник стартует представительный международный турнир за Кубок Матч ТВ с участием шести клубов. Организатор - серебряный призер чемпионата России 2020/21 ЦСКА, а баталии высшего класса профессионалов ручного мяча состоятся на волейбольной арене "Динамо".
Гандболисты ЦСКА начнут соревновательный сезон домашними играми с клубами высокого уровня. Фото: предоставлено пресс-службой ГБ ЦСКА Гандболисты ЦСКА начнут соревновательный сезон домашними играми с клубами высокого уровня. Фото: предоставлено пресс-службой ГБ ЦСКА
Гандболисты ЦСКА начнут соревновательный сезон домашними играми с клубами высокого уровня. Фото: предоставлено пресс-службой ГБ ЦСКА

Помимо ЦСКА, от России выступят "Пермские медведи" и "Донские казаки-ЮФУ" (Таганрог). Украсит соревнования игра титулованного минского СКА из Беларуси, из дальнего зарубежья прибыли победитель Лиги чемпионов-2016 польский "Кельце" и двукратный обладатель второго по значимости на континенте Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) немецкий "Фюксе Берлин".

На предварительном этапе (17-19 августа) команды разбиты на две тройки: первая - москвичи, пермяки, соседи из Беларуси; вторая - "Фюксе", "Кельце", "Донские казаки". Победители групп 20 августа в финале разыграют главный приз. Также в этот день запланированы игры за третье и пятое места.

Женская сборная России по гандболу в финале Игр уступила соперницам из Франции
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