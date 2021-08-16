В Москве стартует турнир за Кубок Матч ТВ

В столице во вторник стартует представительный международный турнир за Кубок Матч ТВ с участием шести клубов. Организатор - серебряный призер чемпионата России 2020/21 ЦСКА, а баталии высшего класса профессионалов ручного мяча состоятся на волейбольной арене "Динамо".

Помимо ЦСКА, от России выступят "Пермские медведи" и "Донские казаки-ЮФУ" (Таганрог). Украсит соревнования игра титулованного минского СКА из Беларуси, из дальнего зарубежья прибыли победитель Лиги чемпионов-2016 польский "Кельце" и двукратный обладатель второго по значимости на континенте Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) немецкий "Фюксе Берлин".

На предварительном этапе (17-19 августа) команды разбиты на две тройки: первая - москвичи, пермяки, соседи из Беларуси; вторая - "Фюксе", "Кельце", "Донские казаки". Победители групп 20 августа в финале разыграют главный приз. Также в этот день запланированы игры за третье и пятое места.