Игроки "Марселя" отказались возобновлять матч после драки с фанатами "Ниццы"

Игроки "Марселя" не намерены возвращаться на поле после драки с болельщиками "Ниццы" в матче третьего тура чемпионата Франции.

По информации Get French Football News, правоохранительные органы также не могут гарантировать безопасность на встрече, поэтому высока вероятность того, что поединок возобновлен так и не будет.

Breaking | Marseille players do not want to finish tonight’s match vs OGC Nice, according to Nice-Matin. — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021

Инцидент произошел на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу "Ниццы". Полузащитник гостей Димитри Пайет бросил обратно на трибуну бутылку, из-за чего фанаты хозяев выбежали на поле и началась массовая драка. В беспорядках принял участие в том числе главный тренер "Марселя" Хорхе Сампаоли.

По данным французских коллег, у защитника "провансальцев" Луана Переса и хавбека Маттео Гендузи на шее остались следы после физического воздействия. Сам Пайет получил удар по спине. В "Ницце" же утверждают, что игроки команды Жан-Клер Тодибо и Джастин Клюйверт во время стычки пострадали от сотрудников службы безопасности "Марселя".