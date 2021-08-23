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23.08.2021 01:11
Рубрика: Спорт

Игроки "Марселя" отказались возобновлять матч после драки с фанатами "Ниццы"

Текст: Артур Нанян
Игроки "Марселя" не намерены возвращаться на поле после драки с болельщиками "Ниццы" в матче третьего тура чемпионата Франции.
Фото: AFP/Valery HACHE Фото: AFP/Valery HACHE
Фото: AFP/Valery HACHE

По информации Get French Football News, правоохранительные органы также не могут гарантировать безопасность на встрече, поэтому высока вероятность того, что поединок возобновлен так и не будет.

Инцидент произошел на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу "Ниццы". Полузащитник гостей Димитри Пайет бросил обратно на трибуну бутылку, из-за чего фанаты хозяев выбежали на поле и началась массовая драка. В беспорядках принял участие в том числе главный тренер "Марселя" Хорхе Сампаоли.

По данным французских коллег, у защитника "провансальцев" Луана Переса и хавбека Маттео Гендузи на шее остались следы после физического воздействия. Сам Пайет получил удар по спине. В "Ницце" же утверждают, что игроки команды Жан-Клер Тодибо и Джастин Клюйверт во время стычки пострадали от сотрудников службы безопасности "Марселя".

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