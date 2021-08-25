Бомбардир Вадим Шипачев - об экспертах, звездных партнерах и любви к хоккею

В среду на столичной арене "Мегаспорт" стартовал традиционный предсезонный турнир Кубок мэра Москвы. Среди его участников - два клуба, не скрывающие своих амбиций на предстоящий сезон - ЦСКА и "Динамо".

Но если армейцы свой потенциал из года в год так или иначе реализовывают, то "бело-голубым" это пока только предстоит сделать. Благо, состав "Динамо" ставить высокие цели позволяет. Клуб прилично укрепился в межсезонье, но, что важнее, сохранил своего капитана, по совместительству лучшего бомбардира и самого ценного игрока прошлого сезона Вадима Шипачева.

В эксклюзивном интервью "РГ" Вадим рассказал о том, как "Динамо" готовится к новому сезону, о своем отношении к статусу главной звезды Континентальной хоккейной лиги и о том, какому эксперту он доверяет больше всего.

...А хочется шоколадку

Вадим, удалось ли этим летом перезагрузиться после неоднозначного прошлого сезона?

Вадим Шипачев: Лето провел неплохо. Отпуск растянулся на два месяца, залечил повреждения. В то же время подготовился к новому сезону: тренер нам рассылал расписание тренировок, чтобы мы, например, подготовились к бегу. Если оглядываться назад, могу сказать, что подошел к предсезонке в неплохом состоянии. Все то тяжелое, что мы делали, все выполнил, собой доволен. Сейчас у нас такой втягивающий процесс, много нагрузок. Домой приходишь, с детишками немного поиграешь, поспишь, на следующий день - опять тренировка.

Как для себя оцениваете тот игровой год? Да, "Динамо" вылетело в четвертьфинале плей-офф, но вы взяли самые престижные индивидуальные награды…

Вадим Шипачев: Ну а какая может быть оценка. Все оценивают командный результат. Ты можешь выиграть сколько угодно индивидуальных призов, но если твоя команда вылетает уже во втором раунде плей-офф - это отрицательный результат. Понятно, что все расстроены, команда хотела большего. А так - второй раунд, 1-4 в серии с Питером, это никуда не годится. Надо было, видимо, лучше готовиться к плей-офф и психологически, и эмоционально. Да и по игре: если не забиваешь свои моменты, то рано или поздно забьют тебе. Говорили об этом с ребятами, тем более многие с того сезона остались. Основная мысль, которая была озвучена: в этом сезоне в плей-офф хоккей будет другой.

Вы сами признавались, что очень хотели сыграть на чемпионате мира. В итоге, вы туда не поехали из-за травмы. Это стало тяжелым ударом?

Вадим Шипачев: Думаю, любой нормальный спортсмен хочет играть за сборную своей страны. Причем, на любом турнире, будь то Евротур или чемпионат мира и, тем более, Олимпиада. Это такие турниры, на которые любой хоккеист хочет съездить и попытаться помочь национальной команде. Естественно, когда ты не попадаешь на них по каким-то причинам, ты, как игрок, расстраиваешься. Конечно, желаешь удачи парням, но то, что сам им помочь не можешь, очень расстраивает.

Титулы лучшего бомбардира и самого ценного игрока "регулярки" все же как-то скрасили сезон?

Вадим Шипачев: Было приятно, конечно. У меня и дома этим призам порадовались и дети, и родители. Но еще приятней, когда ты привозишь Кубок Гагарина или кубок мира. А это - сладкая конфетка, но хотелось бы съесть шоколадку.

Вы рассказывали, что свои призы отдаете детям - пусть играют. Как им объясняете, что это за штуки?

Вадим Шипачев: Старшей дочке уже восемь лет: в принципе, она ходит на все домашние матчи. Младшей будет шесть, она тоже понимает, что папа спортсмен, который и в сборной играет. Они уже осознают, что нужно очень постараться, чтобы получить такое признание. Сейчас сынишка растет, надеюсь, девчонки ему расскажут, что папа у нас хоккеист.

Планируете сына сызмальства учить хоккею, как это делает, к примеру, Александр Овечкин?

Вадим Шипачев: У Сани ребенок чуть постарше. А так, посмотрим. Если будет выказывать желание, просить клюшку, надо привести его в раздевалку, показать, что есть клюшка, коньки. Захочет надеть мои, конечно, куплю ему по размеру, дам попробовать постоять.

Картошку сажать не собираюсь

Вернемся к предсезонке. В нее вы вошли с новым тренером Алексеем Кудашовым. С ним проще, чем с вашим предыдущим тренером Владимиром Крикуновым с его легендарными баллонами?

Вадим Шипачев: Не вам первому говорю, но у каждого тренера, с которым я работал, будь то Крикунов, Кудашов или Знарок - у всех них очень тяжело на сборах. Все пытаются заложить базу, которая нам даст возможность играть лучше на протяжении определенного отрезка. Когда тренер дает задание, он примерно понимает, сколько на этой базе мы продержимся. Месяц, два-три. Тренер понимает, в какой момент нас отпустит, и мы выйдем на пик своей формы. И все пытаются вывести на пик к первым играм, то есть, к сентябрю. Если вернуться к этим сборам, они были тяжелые, мы много бегали, увеличилась интенсивность. Тяжко было. Но все ребята молодцы, выдержали. Теперь пытаемся найти свою игру.

Кстати, об игре. В какой хоккей хочет играть "Динамо"?

Вадим Шипачев: Планируем играть в быстрый, агрессивный хоккей. В то же время понимаем, что иногда нужно будет и по счету сыграть. У каждого есть свои обязанности в средней зоне, в зоне атаки. Очевидно, что для такого активного хоккея надо много тренироваться, чтобы было много сил. Этим и занимаемся.

Едва ли не самое громкое приобретение "Динамо" - Вячеслав Войнов. Но он год не играл. Это чувствовалось?

Вадим Шипачев: Он пришел голодный до хоккея. Да, год не играл человек. Мы с ним созванивались. Соскучился, у него много эмоций было. Он здорово себя показывает. И в расстановке 5 на 4, и в меньшинстве. В какой бы команде Войнов ни играл, он всегда проводит много времени на льду. Так же и у нас. Думаю, для "Динамо" это очень большая помощь.

Вы не скрывали, что расстроены уходом Дмитрия Кагарлицкого, с которым у вас было отточенное взаимопонимание. Быстро удалось отпустить эту ситуацию? И что скажете о новых партнерах по звену?

Вадим Шипачев: Что касается Кагарлицкого, это жизнь. Никогда не знаешь, где окажешься. У него закончился контракт, он подписал новый с другой командой. Мы сейчас с ним созваниваемся периодически, разговариваем. Я ему желаю только удачи, он хороший парень. Что касается новых партнеров, Станислав Галиев в порядке, парень с хорошим броском. В Казани брал Кубок Гагарина, в Северной Америке провел какое-то время. Хороший обученный пацан пришел, хочет поиграть в хоккей. По поводу Саньки Петунина, парнишка провел хороший сезон, выделялся в "Северстали". Он, кстати, динамовский воспитанник, в клубе не первый год. Помню, я пришел в "Динамо", он уже был. Он провел здесь больше времени, чем я! Спокойный, очень трудолюбивый. При этом вроде маленький, но очень неуступчивый.

Когда у Кудашова в очередной раз спросили о ваших партнерах по тройке, он в шутку сказал, что с удовольствием поставил бы к вам канадца Конора Макдевида и чеха Давида Крейчи. А вам бы с кем интересно было сыграть?

Вадим Шипачев: Да меня с кем поставили, с тем стараюсь найти общий язык. Мне без разницы. Сейчас у меня хорошая тройка, в том году была классная тройка. В позапрошлом году. Каждый год у меня отличная тройка и я этому очень рад. Если меняются тройки, это всегда новый опыт, новые отношения, новое взаимопонимание. Это жизнь. Ну, играли бы мы одним звеном десять лет, была бы рутина. Может, нам от этого и было бы кайфово, потому что не надо было бы договариваться, кто что делает, но такое в российском хоккее сейчас маловероятно. Составы меняются, а хоккей остается. Рад тому, что есть.

Партнеры, специалисты часто говорят о вас с приставкой супер: супермозг, суперкапитан, суперфорвард. А вы кого из тех, с кем играли, могли бы назвать супер?

Вадим Шипачев: Много таких хоккеистов. Да вот у нас в команде есть хоккеист, который реально - суперталантище. Санька Еременко. Ему 41 год, взрослый дядька, а он приходит, тренируется, ходит по раздевалке, подсказывает всем, что как лучше сделать. Если его спросишь, он всегда тебе поможет. Вот это по-настоящему суперчеловек, легенда.

Вадим Шипачев: Сейчас дашь себе слабинку - придут молодые ребята и съедят с потрохами. Поедешь на дачу картошку сажать. А я пока хочу играть в хоккей

А так, со многими крутыми ребятами поиграл. Илюха Ковальчук, Пашка Дацюк, Панара. На самом деле, многое еще от человеческих качеств зависит, как человек себя ведет вне хоккея. Да, на льду он может быть профессиональным парнем, а в быту - гнилым. Хорошо, что я с такими не сталкивался.

В свои 34 года чувствуете себя ветераном?

Вадим Шипачев: Когда смотришь на состав команды и понимаешь, что старше меня только Ерема… Понимаешь, что старшеньким становишься.

Лапы не ломят, хвост не отваливается?

Вадим Шипачев: Нам не дают. Хоккей сейчас очень интенсивный. Дашь себе слабинку - придут молодые ребята и съедят с потрохами. Поедешь на дачу картошку сажать. Я пока этим заниматься не хочу. Хочу в играть в хоккей, мне это очень нравится.

Главный эксперт - дочка

Максим Сушинский тут как-то сказал, что закончил Мозякин, думает о завершении карьеры Дацюк. Теперь в КХЛ только и остается, что смотреть на Шипачева…

Вадим Шипачев: Максим, наверное, имел в виду, что такие звезды, как Дацюк, Мозяка украшали КХЛ. Когда Паша приезжал, народ приходил даже просто на его разминку посмотреть, потому что это реально легенда, на которую равняются миллионы. То же самое Серега: в любой город приедь, там спрашивают: а Мозякин сегодня играет, Мозякин будет? Это такие люди, которые реально многое сделали для нашего хоккея. Печально, что они заканчивают. В то же время, сейчас молодежь должна прогрессировать. Если парни не уедут в НХЛ, будут радовать российских болельщиков.

Когда Мозякин объявил об уходе, вы написали "Давай на ТВ". Прозвучало это как легкий троллинг: Мозякин же никогда не любил с прессой общаться…

Вадим Шипачев: Может, это он, когда играл в хоккей, не хотел общаться. Может, к играм готовился по-особенному. Может, сейчас захочет пообщаться. Научит полстраны, как в хоккей играть. С его головой очень много можно дать хоккеистам.

Сами себя на ТВ в перспективе не видите? Кажется, у вас бы получилось…

Вадим Шипачев: Я пока хочу в хоккей поиграть. А к этому разговору вернемся чуть позже.

Есть эксперты, к мнению которых прислушиваетесь?

Вадим Шипачев: У меня главный эксперт - дочка. Если я здорово сыграл, она говорит: папа - ты в порядке. Если плохо, она говорит: пап, не расстраивайся, ты все равно хороший. Поэтому я только дочку и слушаю.

Вернемся к КХЛ. Уже понимаете, какие команды будут вашими основными конкурентами?

Вадим Шипачев: Главным конкурентом "Динамо" будем мы сами. Если будем делать то, что умеем, правильно готовиться к играм, понимать, что можем добиться большего, чем выйти в четвертьфинал, то нам будет без разницы, с кем играть. Есть Казань, СКА, ЦСКА, та же "Магнитка". Мы с ними неплохо играли в "регулярке", а как вышли в плей-офф, то опростоволосились. Тут главное, психология. В течение сезона будем подводиться к тому, что каждую игру мы должны выигрывать, и все должны нас бояться. С такой психологией нам будет полегче.

Но примерную расстановку сил в лиге представляете?

Вадим Шипачев: А как представить. Мы со многими командами еще не играли. Взять те же предсезонные игры. Кто-то ставит молодых, кто-то на ребят постарше. Одни под нагрузками, другие - нет. Первый месяц "регулярки" покажет примерную расстановку сил. А сейчас идут товарищеские игры, все работают над нюансами. Трудно кого-то выделить. Можно предсезонный турнир выиграть, а в сезоне провалиться. И тебе скажут: "красавец", зато кубок полесья взял.

Прошлый сезон прошел с жестким потолком зарплат. Изнутри какой-то эффект вы уже почувствовали?

Вадим Шипачев: В сезоне вроде было ощущение, что все плотно, близко. Но на Западе в финале снова играли СКА и ЦСКА. Как и в предыдущие три года кряду. Вот Ярик ("Локомотив" Ярославль - "РГ") в седьмом матче был близок, чтобы пройти ЦСКА. Вот прошел бы, можно было бы сказать, что потолок заработал прямо здорово. А пока нужно еще год-два, чтобы все подрассосалось, лига разбавилась. В принципе, уже сейчас есть семь-восемь равных по силе команд и на Западе, и на Востоке. Посмотрим, что даст новый сезон.

Отвлечемся от хоккея. В Инстаграме у вас было фото из Нижнего Новгорода и поздравление главного тренера местной команды Александра Кержакова с первой победой. Общаетесь с ним? Вообще следите за футболом? Если да, что думаете о назначении нового главного тренера сборной?

Вадим Шипачев: Просто мы в Нижнем Новгороде были на базе, где еще сборная Уругвая на ЧМ-2018 тренировалась. Там сейчас "Нижний Новгород" тренируется. Как-то договорились, нам дали билеты на футбол. Было интересно сходить, тем более, стадион крутой. Мы пришли, матч хороший получился, они выиграли. Они ж потом "Спартак" грохнули. Здорово, когда такие люди, как Кержаков, которые сами здорово играли в футбол, находят свое место на тренерском мостике. Я только рад за них. А по поводу сборной, наверное, должна была быть какая-то перестановка. Не очень выступили они на Евро. Я в футболе эксперт не особо, вижу, как обычный болельщик. Новый тренер должен привнести новый взгляд на игру, а я сборной желаю только удачи.

Олимпийские игры смотрели? Может, за какими-то спортсменами следили особенно?

Вадим Шипачев: У нас тренировки с утра были, мы крутили велик, заодно трансляции смотрели. Помню, финал волейбольный смотрели. Очень обидно было. За девчонку в художественной гимнастике очень переживали. Но она молодец, хорошо держится. Надеюсь, следующую Олимпиаду выиграет и все ей воздастся.

Сейчас решается, приедет ли НХЛ на Олимпиаду в Пекин или нет. Ваше к этому отношение? И можно ли сказать, что попадание на Олимпийские игры - это сейчас ваша главная мечта?

Вадим Шипачев: Так далеко пока не заглядываю. А там, как люди наверху решат, так будет. НХЛ поедет - это один состав. Не будет НХЛ - другой состав. Моя задача - помогать "Динамо" и радовать болельщиков. Надеюсь, их пустят на трибуны, потому что они очень соскучились. Хочу кайфовать, потому что мне нравится играть в хоккей.