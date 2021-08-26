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26.08.2021 11:09
Рубрика: Спорт

В четверг "Зенит" узнает соперников по групповому раунду Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
26 августа в Стамбуле пройдет жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Своих соперников узнает чемпион России "Зенит".
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Жеребьевка начнется в 19:00 по московскому времени. Специальными гостями станут хорошо известный российским болельщикам сербский футболист Бранислав Иванович, выступавший за "Локомотив" и "Зенит", а также Майкл Эссьен.

Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
"Монако" с Головиным не смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов

26 клубов, в числе которых и "Зенит", получили место в группе напрямую. За оставшиеся шесть вакансий шла нешуточная борьба. Увы, московский "Спартак" не смог пробиться в этот турнир, проиграв португальской "Бенфике".

Накануне жеребьевки определились составы корзин. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции, Португалии). Остальные команды были распределены по корзинам 2-4 в соответствии с клубным рейтингом. "Зенит" оказался в третьей и может получить в соперники две очень сильные команды.

Состав корзин

Первая корзина: "Челси", "Манчестер Сити" (оба - Англия), "Атлетико", "Вильярреал" (оба - Испания), "Бавария" (Германия), "Интер" (Италия), "Лилль" (Франция), "Спортинг" (Португалия).

Вторая корзина: "Реал", "Барселона", "Севилья" (все - Испания), "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" (оба - Англия), "Ювентус" (Италия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Третья корзина: "Порту", "Бенфика" (оба - Португалия), "Зенит" (Россия), "Зальцбург" (Австрия), "Лейпциг" (Германия), "Аталанта" (Италия), "Аякс" (Нидерланды), "Шахтер" (Украина).

Четвертая корзина: "Брюгге" (Бельгия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Милан" (Италия), "Мальме" (Швеция), "Вольфсбург" (Германия), "Шериф" (Молдавия), "Бешикташ" (Турция) и "Динамо" Киев (Украина).

Даты матчей группового раунда Лиги чемпионов

Тур 1: 14/15 сентября

Тур 2: 28/29 сентября

Тур 3: 19/20 октября

Тур 4: 2/3 ноября

Тур 5: 23/24 ноября

Тур 6: 7/8 декабря

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