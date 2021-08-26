"Зенит" сыграет в Лиге чемпионов с "Челси", "Ювентусом" и "Мальме"

"Зенит" перед жеребьевкой оказался в третьей корзине. Саму церемонию проводили два экс-футболиста "Челси" - Майкл Эссьен и хорошо известный по выступлению за "Локомотив" и "Зенит" Бранислав Иванович.

Они и определили соперников чемпиона России. "Зениту" достались как раз "Челси", туринский "Ювентус", переживающий не лучшие времена, а также весьма амбициозный клуб из Швеции "Мальме". Эти команды сыграют в группе Н.

В группе А оказались "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити", "Лейпциг" и "Брюгге". Достаточно интересной станет и группа В, где сыграют "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту" и "Милан".

В квартете под литерой С сойдутся "Спортинг", "Боруссия" Д, "Аякс" и "Бешикташ". В группе D жребий свел "Интер", "Реал", "Шахтер" и дебютанта турнира "Шериф" из Молдавии.

В группу Е попали "Бавария", "Барселона", "Бенфика" и киевское "Динамо". В группу F - "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта" и "Янг Бойз". В последней группе, G, сыграют "Лилль", "Севилья", "Зальцбург" и "Вольфсбург".