"Зенит" сыграет в Лиге чемпионов с "Челси", "Ювентусом" и "Мальме"

Новости

Памфилова назвала пока невозможным электронное голосование по всей стране 20:31
ФАС: Проверки производителей арматуры проходят в штатном режиме 20:20
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана возросло до 60 20:18
Памфилова: ЦИК каждый день фиксирует попытки дискредитации выборов в РФ 20:17
Более 30 человек пострадали от взрыва возле воинской части в Казахстане 19:59
В Болгарии в результате пожара на оружейном складе погиб человек 19:49
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей 19:45
Свечников подписал новый контракт с "Каролиной" на 8 лет 19:18
Минздрав: У привившихся от COVID-19 гораздо реже бывают осложнения 19:15
В Москве "треш-блогеры" задержаны во время стрима 19:08
Наставниками "Голоса. 60+" станут Леонтьев, Намин, Вайкуле и Газманов 19:04
В Москве пробки достигли 9 баллов 18:57
"Крылья Советов" обыграли "Уфу" в гостях 18:48
На Аминьевском шоссе из под земли валит пар 18:44
Студентов привлекут к проведению Всероссийской переписи населения 18:29
В Казахстане прогремел взрыв на военном объекте 18:26
Принять участие в переписи населения можно будет с помощью гаджета 18:22
РПЦ передала помощь пострадавшим от пожаров в Якутии 18:21
В Подмосковье дали старт строительству 25 школ 18:19
Собянин предложил изменить наказание для преднамеренно нарушающих тишину автомобилистов 18:00
Сосед певицы МакSим по больнице поделился деталями ее спасения 17:57
Количество часов русского языка в школах ДНР увеличится 17:49
В Екатеринбурге впервые представлен спецавтомобиль разминирования 17:39
В Тверском районе Москвы появится "Квартал поэтов" 17:28
Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева заявила о краже 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
26.08.2021 20:36
Рубрика: Спорт

"Зенит" сыграет в Лиге чемпионов с "Челси", "Ювентусом" и "Мальме"

Текст: Максим Домчев
В Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Своих соперников узнал действующий чемпион страны "Зенит".
Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

"Зенит" перед жеребьевкой оказался в третьей корзине. Саму церемонию проводили два экс-футболиста "Челси" - Майкл Эссьен и хорошо известный по выступлению за "Локомотив" и "Зенит" Бранислав Иванович.

Фото: REUTERS
Россия опустилась на 10 строчку в таблице коэффициентов УЕФА

Они и определили соперников чемпиона России. "Зениту" достались как раз "Челси", туринский "Ювентус", переживающий не лучшие времена, а также весьма амбициозный клуб из Швеции "Мальме". Эти команды сыграют в группе Н.

В группе А оказались "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити", "Лейпциг" и "Брюгге". Достаточно интересной станет и группа В, где сыграют "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту" и "Милан".

В квартете под литерой С сойдутся "Спортинг", "Боруссия" Д, "Аякс" и "Бешикташ". В группе D жребий свел "Интер", "Реал", "Шахтер" и дебютанта турнира "Шериф" из Молдавии.

В группу Е попали "Бавария", "Барселона", "Бенфика" и киевское "Динамо". В группу F - "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта" и "Янг Бойз". В последней группе, G, сыграют "Лилль", "Севилья", "Зальцбург" и "Вольфсбург".

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов 2021/2022