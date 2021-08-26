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26.08.2021 19:05
Рубрика: Спорт

От России в Лиге чемпионов выступит только "Зенит"

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8546)
Определились последние участники групповой стадии Лиги чемпионов. Путевки забронировали "Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина) и "Шериф", который первым из молдавских клубов примет участие в основной сетке турнира.
Уже в середине сентября "Локомотив" и "Зенит" проведут первые матчи в еврокубках. Фото: Михаил Синицын Уже в середине сентября "Локомотив" и "Зенит" проведут первые матчи в еврокубках. Фото: Михаил Синицын
Уже в середине сентября "Локомотив" и "Зенит" проведут первые матчи в еврокубках. Фото: Михаил Синицын

Одной командой в Лиге чемпионов будет представлено и российское первенство (РПЛ). Речь о "Зените", автоматически попавшем в группу на правах чемпиона страны. А ведь в прошлом году таких клубов было сразу три: помимо питерцев, в главном еврокубке бились "Локомотив" и "Краснодар". Но из-за провальных выступлений не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы, и, как следствие, падения в клубном рейтинге УЕФА РПЛ больше не сможет делегировать стольких представителей.

Фото: REUTERS
Россия опустилась на 10 строчку в таблице коэффициентов УЕФА

К слову, из-за неудач наших команд Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА, позволив себя обогнать Австрии. Это произошло после того, как "Зальцбург" обыграл на своем поле датский "Брондбю" (2:1) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Теперь у австрийцев в активе 31,050 балла и четыре участника еврокубков в стартовавшем сезоне ("Зальцбург", "Рапид", "Штурм" и ЛАСК), а у нас - 30,682 и три представителя ("Зенит", "Спартак" и "Локомотив").

Соперников по группе "Зенит" узнал накануне - по итогам жеребьевки в Стамбуле, завершившейся уже после подписания номера "РГ" в печать. Перед началом жребия все 32 клуба - участника турнира были распределены по четырем корзинам. В первую попали победители Лиги чемпионов ("Челси") и Лиги Европы ("Вильярреал"), а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом: Испании ("Атлетико"), Англии ("Манчестер Сити"), Германии ("Бавария"), Италии ("Интер"), Франции ("Лилль") и Португалии ("Спортинг"). Остальные команды были разбросаны по корзинам 2-4 в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. "Зенит" попал в третью из них вместе с "Порту", "Бенфикой" (оба - Португалия), "Лейпцигом" (Германия), "Зальцбургом" (Австрия), "Аталантой" (Италия), "Аяксом" (Нидерланды) и "Шахтером" (Украина). Так что еще до результатов жребия было понятно, что подопечным Сергея Семака выпадет кто-то из грандов.

Присоединиться к "Зениту" в главном еврокубке мог "Спартак", но "красно-белые" провалились в квалификации

Из главных неожиданноcтей квалификации Лиги чемпионов стоит отметить вылет "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

В последний раз монегаски принимали участие в Лиге чемпионов аж три года назад, когда, собственно, Головин и покинул ЦСКА. С той поры в "Монако" многое изменилось, поменялось несколько тренеров. В прошлом году наставником стал Нико Ковач, при котором команда вернулась на былые позиции в национальном первенстве и по итогам прошлого сезона пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.

32 клуба поборются за победу в Лиге чемпионов

Казалось, что в отборочном раунде больших проблем у монегасков возникнуть не должно: почти все лидеры остались, к ним добавилась талантливая молодежь из клубной академии, да и соперники, при всем уважении, были ниже классом. Но на пути "Монако" встал "Шахтер".

Справедливости ради, Головину и партнерам жутко не повезло в обеих встречах с "горняками". В первой из них монегаски создали уйму моментов, да реализация подкачала. Более того, "Шахтер" победил (1:0) и в одночасье стал фаворитом этой пары. В ответном матче "Монако" вел 2:0, но позволил сопернику отыграться, а в дополнительное время все решил автогол Рубена Агилара (2:2). "Из 210 минут мы доминировали 190. Футбол порой жесток. В случившемся мы можем винить только себя", - отметил Ковач.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Есть вопросы и к самому хорватскому специалисту. Во втором тайме он разом убрал с поля трех лидеров - Бен-Йеддера, Желсона Мартинша и Головина. По словам Ковача, он принял такое решение, поскольку в тот момент необходимо было добавить свежести игре его команды.

Проиграв "Шахтеру", монегаски тем не менее останутся в еврокубках, но будут соревноваться в Лиге Европы. Жеребьевка групповой стадии этого турнира, в котором наш чемпионат представлен двумя столичными командами - обладателем Кубка страны "Локомотивом" и "Спартаком", запланирована на сегодня. "Железнодорожники", занимающие в клубном рейтинге УЕФА 51-е место, попадут во вторую корзину, "красно-белые" (89-я строчка) отправятся в третью. Такое положение обусловлено тем, что имеющие более выгодные позиции "Зальцбург" и швейцарский "Янг Бойз" успешно прошли отбор в Лигу чемпионов.

Между тем

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может до конца летнего трансферного окна сменить команду. По информации зарубежных СМИ, "Манчестер Сити" предложил португальцу контракт до 2023 года. Агент игрока Жорже Мендеш уже несколько дней находится в Турине и обсуждает с представителями итальянского клуба будущее Роналду. В случае возвращения в Туманный Альбион, где Криштиану в свое время выступал за "Манчестер Юнайтед", форвард будет зарабатывать в год 15 миллионов евро.

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