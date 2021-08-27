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27.08.2021 01:04
Рубрика: Спорт

Главный тренер "Арсенала" назвал безобразием мяч, забитый "Ахматом"

Текст: Александр Ершов
Как и следовало ожидать, довольно скандальный первый гол, который провел "Ахмат" в домашнем матче шестого тура РПЛ против "Арсенала" (2:1), вызвал бурную реакцию со стороны гостей. А главный тренер туляков Дмитрий Пафенов" в эфире канала "Матч Премьер" даже охарактеризовал произошедшее "безобразием".
Фото: ФК "Ахмат" Фото: ФК "Ахмат"
Фото: ФК "Ахмат"

Впрочем, его грозненский коллега Андрей Талалаев не согласился с такой оценкой по не менее, как выяснилось, интригующим обстоятельствам.

Фото: GettyImages
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Впрочем, давайте по порядку.

Как уже рассказывала "РГ", этот неординарный эпизод произошел на 31-й минуте состоявшегося в четверг вечером на "Ахмат Арене" поединка. В центре поля после столкновения с грозненцем Даниилом Уткиным на газон от боли свалился футболист гостей Горан Чаушич. Попавший к защитнику гостей Урошу Радаковичу, мяч тот решил выбить за пределы поля. Однако форвард хозяев Бернард Бериша остановил мяч у боковой линии, прошел по левому флангу, прострелил, а набежавший Мохамед Конате отправил его головой в сетку - 1:0,

В туже секунду на поле посыпались стычки с участием даже тренеров и запасных игроков обеих команд. Гости упрекали своих оппонентов в том, что они нарушили правила фэйр-плей, а те горячо оправдывались в ответ. Лишь минут через пять главный судья Алексей Сухой с трудом успокоил оппонентов и продолжил игру, засчитав взятие ворот - формально правила не были нарушены.

"Мяч, который нам забили, - это безобразие. Есть футбольные правила. В такие моменты они воспринимаются очень остро. Я имею ввиду первый мяч, который нам забили", - сказал сразу после окончания драматичного поединка (гости все-таки сумели сравнять счет и даже могли выиграть, но пропустили мяч в свои ворота на 95-й минуте) главный тренер "Арсенала" Дмитрий Парфенов.

А в отчете о матче, помещенном на официальном сайте ФК "Арсенал", содержится еще и такая фраза: "Эпизод на 31-й минуте шокировал, потому шел вразрез с принципами fair-play".

Правда, тут же выяснилось, что три года назад очень похожая ситуация произошла в поединке между этими клубами, состоявшемся в Туле. Тогда в самом конце встречи полузащитник "Ахмата" Олег Иванов при ничейном счете получил травму и не стал продолжать игру, хотя находился с мячом. Футболисты хозяев решили не останавливаться, а забрали мяч, передали его… Чаушичу, который и отправил его в ворота грозненцев.

Именно к этим событиям и апеллировал главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев, вставший на сторону своих подопечных.

Правда, наставник сначала завел речь об арбитре встречи: "Во-первых, для того, чтобы определять ситуацию, есть арбитр на поле. Я разговаривал с Беришей - он не видел ситуацию".

Но затем Талалаев все-таки возвратился к тем самым событиям в Туле.

"Три года назад "Арсенал" нам забил после похожего эпизода в концовке матча. Было еще обиднее, - признался главный тренер коллектива из столицы Чечни в телеэфире. - Мы не показывали эту запись футболистам, но тренерский штаб был в курсе. В благородство играть не надо"…

Вот таким скандальным и неоднозначным получился, казалось бы, рядовой матч РПЛ. И его еще явно будут бурно обсуждать футбольные эксперты и болельщики.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Что касается спортивных итогов, то после этой победы "Ахмат" набрал девять очков и делит теперь шестое-седьмое места со столичным ЦСКА.

"Арсенал" же, имеющий четыре балла, занимает пятнадцатое место в первенстве. А еще для туляков - это уже четырнадцатое подряд гостевое поражения в РПЛ.

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