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31.08.2021 15:47
Рубрика: Спорт

Как наши баскетбольные сборные резерва летом выступили на "Еврочелленджерах"

Текст: Илья Трисвятский

Во второй половине уже уходящего лета-2021 шесть российских баскетбольных сборных резерва различных возрастных категорий выступили на турнирах новой, вынужденно возникшей из-за пандемии категории "Еврочелленджер". Общий итог вроде бы неплохой - серебро и две бронзы, но с некоторыми оговорками.

Фото: Международная федерация баскетбола
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Ежегодные чемпионаты Европы для мужских и женских команд резерва были отменены из-за пандемии коронавируса. В Международной федерации баскетбола (ФИБА) посчитали, что нахождение сразу 16 сборных, а таков формат высших дивизионов, в одном месте чревато последствиями. Поэтому элиту в каждой из категорий расширили до 18 сборных, поделили их на три шестерки, отправив играть в разные города. В самом младшем возрасте эти турниры также стали континентальным отбором на чемпионаты мира U-17 2022 года, куда благополучно квалифицировались россиянки, но при этом не выполнили свою основную задачу юноши.

Лучший результат из шести сборных - у девушек U-16. Они на соревнованиях в Португалии с показателем 4 победы - 1 поражение заняли второе место, уступив только Словении (5-0). Также команда под руководством главного тренера Ольги Шунейкиной, блестящего в прошлом игрока задней линии, завоевала путевку на чемпионат мира.

Старшая женская молодежка (U-20, главный тренер - серб Момир Тасич) добилась малой бронзы в турецком городе Конья. У россиянок 3 победы - 2 поражения, они уступили в таблице Франции (5-0) и Польше (4-1). Собственно, от этих команд наши девушки и потерпели поражения. Правда, с небольшой разницей в счете - 74:78 и 70:75 соответственно. А победили Турцию, Белоруссию и Португалию.

Существенных оговорок требует третье место мужской юношеской сборной U-16 (главный тренер - Илья Родионов) в столице Северной Македонии Скопье. Там изначально произошел форс-мажор. И хозяева, и их соседи греки не смогли выступить из-за коронавирусных проблем. Осталось четыре команды: Россия, Литва, Румыния, Франция. Чтобы календарь игр не был куцым, ФИБА решила к круговому соревнованию добавить плей-офф. Вот он-то и сыграл с нами злую шутку. Стартовали с победы над Литвой (73:65), затем разгромили Румынию (67:38) и проиграли Франции (52:70).

Полуфинальные пары, в которых на кону стояла путевка на чемпионат мира 2022 года в категории U-17, сформировали по стандартному принципу "1 - 4, 2 - 3". Снова пришлось встречаться с литовцами. Ничто не предвещало краха: за пять с небольшим минут до завершения основного времени игры россияне лидировали "+15" (71:56). Дальше - необъяснимый провал. Прибалты из-за массы ошибок соперника смогли сравнять счет и дожать нашу команду в дополнительной пятиминутке - 84:79 (ОТ). Далее победа России в игре за третье место над слабой Румынией уже ничего не давала. Вроде бы у нас третье место, но оно же - предпоследнее. И нет пропуска на мировое первенство…

Фото: http://www.fiba.basketball
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Остальные три команды тоже выступили неудовлетворительно. Девушки U-18 в Латвии - пятое, предпоследнее место, ниже только Румыния, выше по порядку сверху вниз - неожиданно первая Португалия, Хорватия, Латвия, Германия. Старшая мужская молодежка России (до 20 лет) в Греции - такой же результат. Победили Украину, со всеми остальными - поражения. Верхняя позиция в итоговой таблице у Словении, за ней - Израиль, Греция и Бельгия. И, наконец, юниоры (до 18 лет) в Турции финишировали четвертыми, пропустив вперед Словению, Польшу и Латвию. Хуже нас хозяева и аутсайдер Чехия.

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