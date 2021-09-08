Чернышенко представил концепцию движения "Futurous - Игры будущего"

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко представил новое движение "Futurous - Игры будущего". Об этом вице-премьер рассказал на пленарном заседании "Спорт 2030. Путь к устойчивому развитию в новых условиях" девятого Международного форума "Россия - спортивная держава".

В своем выступлении Дмитрий Чернышенко отметил, что уже много лет обсуждается идея международного движения "Futurous - Игры будущего", объединяющего спорт, науку, образование, технологии. Российская команда доработала эту идею и готова предложить на обсуждение готовую к практическому применению концепцию.

"На фоне падающего интереса к традиционным видам соревнований появляются новые виды состязаний, включая получивший официальное признание во многих странах киберспорт. В России насчитывается уже около 4 тысяч спортсменов, занимающихся им профессионально. При этом количество фанатов киберспорта в России в разы больше и составляет 15,4 млн человек. То есть традиционная олимпийская триада "тело, воля, разум" дополняется четвертым компонентом, который стал частью нашей жизни - технологиями. Наша страна всегда стремилась развивать новейшие технологии и самым активным образом двигала мировой спорт вперед. Поэтому Россия презентует новое движение "Futurous - Игры будущего". Соревнования будут включать в себя несколько направлений: киберспорт, технологии мобильности, робототехника, искусственный интеллект, классический спорт с инновационными, высокотехнологичными элементами", - приводит слова Чернышенко аппарат вице-премьера.

Первые Игры состоятся уже в 2023 году. Вице-премьер выразил уверенность, что это движение сможет в короткие сроки захватить внимание аудитории и участников наравне с крупнейшими международными спортивными событиями.

"Мы сможем вовлечь молодежь, преодолеть инертность отдельных ее групп, стимулировать развитие науки и популяризовать лучшие цифровые достижения", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам, который также является одним из лидеров Азиатских Олимпийских Игр, в своей речи отметил: "Мы также понимаем, что киберспорт должен быть включен в программу Игр. Это планируется сделать на следующих состязаниях, что пройдут в 2022 году в Пекине. Формат, который предложил Дмитрий Чернышенко, поднимает этот вид спорта на принципиально новый уровень, и мы будем рады направить России свои предложения в этой области".

Президент Глобальной ассоциации международных спортивных федераций Рафаэль Кьюлли также поддержал инициативу Дмитрия Чернышенко. Он назвал ее своевременной и отвечающей новой реальности.

Прислушаться к идеям вице-премьера призвал и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель: "Послушайте, что вам сказал Дмитрий Чернышенко! Мы обязаны реагировать на изменения, это новая реальность".

В заседании также приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель президиума 7-й сессии Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте Маркос Диас, президент Международной федерации гандбола Хассан Мустаф. Также в режиме ВКС к заседанию подключились президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович, президент Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта Сабатино Араку.