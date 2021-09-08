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08.09.2021 16:04
Рубрика: Спорт

ФИФА временно отстранила восемь бразильских игроков английской клубов

Текст: Максим Домчев
Фото: Nelson Almeida-Pool/Getty Images Фото: Nelson Almeida-Pool/Getty Images
Фото: Nelson Almeida-Pool/Getty Images

Восемь бразильских игроков из клубов английской премьер-лиги отстранены решением ФИФА из-за отказа отпустить их в сборную.

Фото: Пресс-служба "Зенита"
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ФИФА приняла такое решение на основании жалобы, поступившей от Бразильской конфедерации футбола, сообщает ВВС. "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Лидса", несмотря на полученные вызовы игроками, не отпустили их в сборную Бразилии.

Теперь до 14 сентября не имеют права выходить на поле в официальных матчах Эдерсон и Габриэл Жезус из "Манчестер Сити", Роберто Фирмино, Фабиньо и Алиссон из "Ливерпуля", Тьяго Силва из "Челси", Фред из "Манчестер Юнайтед" и представляющий "Лидс" Рафинья. Аналогичное наказание было вынесено и двум игрокам санкт-петербургского "Зенита", Малкому и Клаудиньо.

В свою очередь английские клубы не отпустили игроков в сборную Бразилии из-за того, что они могли оказаться в странах, по возвращении из которых им бы пришлось отбывать обязательный карантин.

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