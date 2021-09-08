Матч Польша - Англия ознаменуется дуэлью Роберта Левандовски и Гарри Кейна

Сегодня в Европе состоятся очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Одна из самых любопытных встреч пройдет в Варшаве, где поляки примут финалистов Евро-2020 англичан.

В марте этого года Англия одолела поляков (2:1), а один из двух мячей хозяев забил Гарри Кейн. Фото: Gettyimages

Команда Гарета Саутгейта идет без потерь в нынешнем цикле: в пяти турах "львы" набрали 15 очков и уже в ближайшее время могут гарантировать себе попадание в финальную стадию ЧМ-2022. Перед выездном в Польшу британцы добились двух крупных побед с одинаковым счетом 4:0: над Венгрией и Андоррой.

Потихоньку форму набирает лучший бомбардир англичан Гарри Кейн, который все лето пытался уговорить "Тоттенхэм" отпустить его в "Манчестер Сити", но все же остался в Лондоне. Пропустив большую часть предсезонки, Кейн только недавно стал выходить на поле. Как и подобает одному из лучших форвардов мира, Гарри отличился как в игре с Венгрией, так и с Андоррой. Его статистика говорит сама за себя: в 23 матчах отборочных циклах Евро и чемпионата мира Кейн забил 23 гола.

- Мы добились отличных результатов и теперь одной ногой на первенстве планеты. Но расслабляться не стоит, поскольку каждый матч за сборную - это испытание, - заявил Кейн.

Если англичане действительно очень близки к решению поставленных задач, то у Польши не самая простая ситуация. Команда хоть и идет на второй строчке, но буквально на пятки ей наступает Албания, отстающая на одно очко - девять против десяти. Велика вероятность, что албанцы сегодня наберут три балла, поскольку им принимать аутсайдера группы Сан-Марино. Выходит, в случае потери очков поляки практически наверняка опустятся на третью позицию.

По традиции, главные надежды болельщиков сборной Польши связаны с Робертом Левандовски. Он оформил дуль в матче с Сан-Марино, а затем забил один из четырех мячей в ворота Албании (4:1). Всего со старта сезона Левандовски отличился десять раз в шести встречах как за национальную команду, так и за мюнхенскую "Баварию". К слову, Роберт с 73 голами вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных, обойдя Мирослава Клозе. Впереди только два бывших форварда Венгрии Шандор Кочиш с Ференцем Пушкашем (75 и 84 гола) и португалец Криштиану Роналду (111 голов).

- Мы хотим соревноваться с лучшими, но понимаем, что пока не достигли такого уровня, как Англия. Если они теряют футболиста, у них в запасе остается еще несколько сильных исполнителей. У Польши же есть только Левандовски. Как тренер я должен говорить и думать о команде, но правда в том, что между Робертом и остальными моими игроками большая разница в классе, - признался наставник поляков Паулу Соуза.

Важный матч предстоит чемпионам Европы итальянцам: команда Роберто Манчини встретится дома с Литвой после двух ничьих - с Болгарией (1:1) и Швейцарией (0:0). Напомним, что благодаря результату встречи со швейцарцами "Скуадра адзурра" установила мировой рекорд по беспроигрышной серии (36 поединков подряд).

В случае победы англичане практически наверняка гарантируют себе место в финальной стадии первенства планеты

Что касается турнирной борьбы, то на данный момент итальянцы идут на первом месте в группе, набрав 11 очков. Далее идут швейцарцы, у которых два матча и семь очков в активе, болгары (пять), Северная Ирландия (четыре) и Литва (ноль очков).

- В Швейцарии был тот случай, когда мяч просто не хочет идти в ворота. В очередной раз мы создали достаточно моментов, чтобы победить, но не добились своего. Мы должны быть более решительны, эффективны, точны, - отметил главный тренер итальянцев Роберто Манчини.

Где будем смотреть

8 сентября, среда, "Матч ТВ"

21.45. Польша - Англия. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

18.50. Армения - Лихтенштейн. Прямая трансляция.

21.45. Италия - Литва. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.45. Косово - Испания. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

21.45. Исландия - Германия. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

21.45. Беларусь - Бельгия. Прямая трансляция.