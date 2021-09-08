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08.09.2021 20:28
Рубрика: Спорт

Сможет ли сборная Россия выйти на первое место в группе

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
Сборная России по футболу одержала вторую победу при Валерии Карпине, победив Мальту (2:0) в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Практически сразу после назначения в одном из интервью Карпин отметил, что он хотел бы яркой игры в исполнении своей команды. Но пока с этим дела не очень, если не сказать больше. За исключением встречи с хорватами, в которой соперник объективно был выше классом, в двух остальных матчах - с Кипром и Мальтой - сборная выглядела блекло, хоть и набрала максимальные шесть очков.

Фото: AFP/NATALIA KOLESNIKOVA
Смолов признан лучшим игроком матча Россия - Мальта

И если в противостоянии с киприотами можно быть сделать скидку на удушающую жару, то с мальтийцами никаких отговорок быть не могло. Оба гола россияне забили не без помощи соперника: в первом случае один из защитников гостевой команды неудачно отпасовал назад вратарю, чем воспользовался Федор Смолов, а удвоили наши футболисты преимущество уже в концовке матча с пенальти. Однако в каких-то эпизодах второго тайма Мальта, к удивлению, превосходила хозяев и даже создала несколько моментов. Не покидало ощущение, что будь против нас оппонент посерьезнее, все закончилось бы потерей очков.

При всем при этом россияне должны были остаться лидерами своей группы до октябрьских встреч, но в дело вмешались хорваты. В параллельной игре "шашечки" разгромили Словению (3:0) и опередили команду Валерия Карпина по дополнительным показателям. В активе обеих сборных по 13 очков, но у представителей Балкан лучше разница мячей: "+7" против "+6" у нас. Что символично - ключевой третий мяч в ворота словенцев забил экс-полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, на прошлой неделе оформивший трансфер в "Вест Хэм".

Теперь главный вопрос - сможет ли Россия вырвать-таки первое место в группе. Если откровенно, шансов у хорватов завершить цикл лидерами больше. У "шашечек" легче календарь: выезды им предстоят только на Мальту и Кипр, а с подопечными Валерия Карпина и словаками вице-чемпионы мира-2018 сыграют дома. Что касается россиян, то нас ждут визиты к Словении и Хорватии. Да и поединок со Словакией в Казани обещает быть непростым.

Хорватия и россияне набрали по 13 очков, но "шашечные" опережают нашу команду за счет лучшей разницы мячей - "+7" против "+6"

Напомним, что при равенстве очков ключевые критерии следующие: разница мячей; число голов; результаты очных встреч. Рассмотрим расклады, при которых россияне финишируют первыми. Это произойдет, если: команда Карпина наберет четыре очка в матчах со Словакией и Словенией, а затем одолеет Хорватию; возьмет три очка во встречах со словаками и словенцами, затем победит хорватов и опередит их по разнице мячей; окажется сильнее как Словакии, так и Словении, разойдется миром с Хорватией и обгонит последних по разнице забитых и пропущенных. Возможны и более запутанные варианты, но для этого хорваты должны потерять очки в других противостояниях. Впрочем, рассчитывать на это особо не стоит - главное не уступить в Загребе и не терять очки в остальных поединках.

Фото: AFP/Fabrice COFFRINI
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Ясно одно: если наша сборная действительно хочет обойти хорватов, то ей надо прибавлять в игре. Удастся ли в эти кратчайшие сроки Карпину что-то изменить - покажет время. Ну а пока сам тренер признается, что его по-прежнему многое не устраивает в действиях своих футболистов, но делать из этого трагедии точно не стоит.

Показалось, что игра была нервная. Почему так получилось?

Валерий Карпин: Трудности есть, хочется лучше. Но что есть, то есть. С тем временем, что есть у ребят, результат более-менее, не самый плохой. Задачу-минимум выполнили. Многие подписались бы, чтобы у нас было семь очков после трех матчей. Что касается игры с Мальтой, то да, победа была слишком нервной.

Не удивило, что Мальта создала несколько моментов и все было на тоненького?

Валерий Карпин: Вы говорите про их шансы, но я помню момент, когда мы сами покатили вратарю в первом тайме. Подходов у нас было в десять раз больше, но нам не хватило исполнения, последней передачи, спокойствия. Гол забили после прессинга, который отрабатывался на тренировках. Хорошо отбирали мячи, однако не использовали пространство. Если бы раньше забили второй мяч, то раскрепостились бы. При счете 1:0 любой момент, отскок - и все.

Бакаев сам решил бить пенальти?

Валерий Карпин: Да, сам. Те пенальтисты, которые у нас были запланированы, к тому времени были на скамейке. Вот потому и бил Бакаев.

Джикия с Самошниковым остались на скамейке из-за усталости или травм?

Валерий Карпин: Состояние как Джикии, так и Самошникова оценивали после матчей. Георгий провел две игры по 90 минут, даже анализы крови показывали усталость. Потому Осипенко и вышел на поле.

Что-то сказали команде в раздевалке?

Валерий Карпин: Поблагодарил ребят, штаб за непростой сбор. Было много нового, со всеми надо было познакомиться. Футболистам пришлось тяжело, у них сразу пошли официальные матчи, где нет права на ошибку. Попросил игроков выполнять мои требования, готовиться к серьезным встречам со Словакией и Словенией.

А как у них

Действующие чемпионы мира французы, наконец, порадовали своих болельщиков: обыграв дома финнов (2:0) благодаря дублю Антуана Гризманна "трехцветные" упрочили лидерство в группе "D". В активе команды Дидье Дешама 12 очков, что на семь больше, чем у ближайших конкурентов - Украины и Финляндии.

Фото: Джузеппе Маффиа/РИА Новости
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- У нас не все получалось идеально, но мы были целеустремленнее, чем в предыдущем матче с украинцами. Ребята показали футбол, близкий к уровню одной из ведущих сборных планеты. Судьба выхода в финальную стадию по-прежнему в наших руках, - отметил Дешам.

Крупную и очень яркую победу одержали Нидерланды. "Оранжевые" разгромили на своем поле Турцию со счетом 6:1. Героем встречи стал Мемфис Депай, оформивший хет-трик. Нападающий "Барселоны" повторил рекорд Патрика Клюйверта, забив 12 мячей за сборную в календарном году.

Что касается турнирных раскладов в группе, то Нидерланды вышли на первую строчку с 13 очками. Столько же баллов в активе у Норвегии, ожидаемо легко обыгравшей Гибралтар (5:1). Далее идут турки (11 очков), Черногория (восемь), Латвия (пять) и Гибралтар (ноль).

Крупную победу одержали также полуфиналисты чемпионата Европы датчане: скандинавы разгромили дома Израиль со счетом 5:0, выиграв шестой матч подряд в отборочном цикле. На второе место с 11 очками неожиданно поднялись шотландцы, одолевшие на выезде Австрию (1:0). Вероятно, Шотландия, Израиль (десять очков) и, возможно, Австрия (семь) поведут борьбу за попадание в стыковые встречи. Также в этой группе выступают Фарерские острова с Молдавией, которые занимают последние две позиции. В шестом туре островитяне добились первой победы в отборочном турнире, одолев Молдавию - 2:1.

Календарь

Расписание оставшихся встреч

8 октября, пятница: Россия - Словакия, Кипр - Хорватия, Мальта - Словения

11 октября, понедельник: Кипр - Мальта, Словения - Россия, Хорватия - Словакия

11 ноября, четверг: Россия - Кипр, Словакия - Словения, Мальта - Хорватия

14 ноября, воскресенье: Хорватия - Россия, Мальта - Словакия, Словения - Кипр

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