Капитан "Челси" ожидает трудного матча с "Зенитом" в Лиге чемпионов

Во вторник, 14 сентября, чемпион России "Зенит" проводит стартовый матч группового раунда Лиги чемпионов. В Лондоне команда Сергея Семака встречается с действующим победителем турнира "Челси". Начало игры в 22:00, прямая трансляция на канале "Матч ТВ".

Накануне встречи капитан английского клуба Сесар Аспиликуэта высказался, что предстоящая игра будет сложной.

"Мы начинаем с нуля, как любая команда в Европе, так что мы знаем, что придется сражаться, чтобы добиться того, чего мы хотим, начиная с завтрашнего дня. Это будет сложная встреча", - цитирует игрока сайт клуба.