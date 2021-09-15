Фернандес будет выступать только за ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес объяснил свое решение завершить выступления за сборную России по футболу.

- С каждым разом все сложнее выступать на два фронта, все больше времени требуется на восстановление. К сожалению, участились и травмы, - приводит слова Фернандеса пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). - Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодежи развиваться в сборной. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду.

Бразилец Фернандес получил российское гражданство в 2016 году. Играл за команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. Всего за национальную команду Марио провел 33 матча, забив пять голов. В ЦСКА Фернандес перешел в 2012 году. В составе армейцев выиграл три чемпионата России, один Кубок России и три Суперкубка России.