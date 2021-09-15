Мужская сборная РФ по волейболу проиграла Польше в четвертьфинале ЧЕ

Мужская сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы. Россияне в четвертьфинале проиграли команде Польши - 0:3.

Сборная России после победы над Украиной в четвертьфинале турнира встречалась со сборной Польши. На этот раз серебряные призеры Олимпийских игр не сумели порадовать болельщиков, уступив в трех сетах.

Начало встречи получилось для команды Туомаса Саммельвуо откровенно провальным. Сборная Польши доминировала на площадке и уверенно победила - 25:14.

Неудача в стартовом сете не повлияла на настрой российской команды. Во второй партии на площадке шла равная борьба, но в концовке удача оказалась на стороне польских волейболистов - 26:24. Переломить ход поединка не удалось. Третий игровой отрезок сборная России проиграла - 19:25 и выбыла из борьбы за медали.