У женской гандбольной сборной появился новый тренер

Вместо Алексея Алексеева, руководившего женской сборной России по гандболу, работать с национальной командой будет двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева.

О назначении было объявлено на официальном сайте Федерации гандбола России.

Напомним, что Бодниева входила в штаб команды с июня 2021 года и была одним из помощников Алексеева на Олимпийских играх в Токио, где россиянки завоевали серебряные медали.

Специалистка стала первой в истории сборной России женщиной, возглавившей национальную команду.

Бодниева является двукратной чемпионкой мира в составе сборной России, в ее активе также "серебро" и "бронза" чемпионатов Европы. Она участвовала в Олимпийских играх 2012 года.

Свой ближайший матч сборная России проведет 6 октября в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года против сборной Швейцарии.