Московское "Динамо" продолжило серию без поражений в чемпионате КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги осталась лишь одна команда, которая не знает горечи поражений, - это московское "Динамо".

В очередном матче чемпионата КХЛ московское "Динамо" не оставило шансов одноклубникам из Риги - 4:1. Фото: РИА Новости

Накануне "бело-голубые" на своем льду уверенно переиграли одноименную команду из Риги - 4:1. Гол и результативную передачу на свой счет записал Вадим Шипачев, который набирает очки уже семь встреч подряд.

Отметим, что наставник "Динамо" Алексей Кудашов повторил рекорд Олега Знарка по количеству побед подряд в регулярном чемпионате (23). В статистике специалиста помимо последних успехов с "Динамо" также числится 16 побед с предыдущим клубом, петербургским СКА, в сезоне-2019/20. Рекорд Знарка был установлен на стыке сезонов-2016/17 и 2017/18, когда он тренировал СКА.

Вот как сам герой дня Кудашов прокомментрировал итоги динамовского дерби:

- Тяжелая, вязкая игра, два периода - равная. В третьем увеличили темп, заработали удаления и реализовали. Как говорят, нашли ключи к победе. Могу сказать, что сегодня не хватало поддержки болельщиков и их энергии. Пустовато было на арене.

Теперь у московского "Динамо" выездная серия по маршруту Сочи - Нижний Новгород, а затем дерби в родных стенах против московского "Спартака".

Что касается других результатов, то стоит отметить успех омского "Авангарда" в поединке со "Спартаком" - 4:0.

В составе "ястребов" по разу отличились Николай Прохоркин, Петер Цегларик, Владимир Брюквин и Наиль Якупов. Последний также записал в свой актив результативную передачу. Еще один голевой пас отдал Сергей Толчинский, который набирает очки пять матчей подряд.

Наставник московского "Динамо" Алексей Кудашов повторил рекорд Олега Знарка по количеству побед в регулярном чемпионате КХЛ

Порадовал болельщиков и ЦСКА. На выезде "красно-синие" в овертайме дожали "Барыс" - 2:1. Армейцы столицы вырвали победу благодаря двум шайбам Константина Окулова. Сначала форвард отличился в концовке третьего периода, сравняв счет на табло, а затем поразил ворота "Барыса" в овертайме.

За хозяев единственную шайбу забросил Никита Михайлис.

В Восточной конференции рекордную беспроигрышную серию уфимского "Салавата Юлаева" прервала "Северсталь".

Встреча завершилась со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Роберт Рооба и Владислав Кодола. У уфимцев отличился Теему Хартикайнен.

Интересно, что главный тренер "Салавата Юлаева" Томи Ламса не сильно горевал по этому поводу:

- Очень сложный матч. Создали достаточно моментов, чтобы отличиться. Но было очень непросто забить шайбу. Думаю, нам помешали несколько ключевых факторов. Прежде всего великолепная игра голкипера соперников. К тому же первые 40 минут были немного ленивыми, мы не хотели активно идти на пятак и делать грязную работу, забивать нужные шайбы.

Кроме того, наставник уфимцев заметил, что в атаке его команде не хватило страсти:

- Не было напора, чтобы забивать. Это стало ключевым моментом, из-за которого мы сегодня уступили. Знаете, наверное, мы в этот раз были не готовы платить серьезную цену, чтобы одержать победу.

Тем временем клуб Национальной хоккейной лиги "Миннесота" официально объявил о подписании нового контракта с нападающим Кириллом Капризовым.

24-летний россиянин поставил подпись под пятилетним соглашением. Сумма сделки составляет 45 миллионов долларов.

Кирилл Капризов на драфте НХЛ 2015 года был выбран клубом "Миннесота Уайлд" в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне нападающий провел 62 матча за "Миннесоту" и набрал 54 очка, став лауреатом "Колдер Трофи" лучшему новичку лиги.

Вот как сам Капризов прокомментировал соглашение:

- Очень счастлив. Это здорово для меня, для нашей команды. Теперь я хочу просто играть в хоккей со своими товарищами по команде. Я разговаривал с ними накануне, все поздравляли меня. Теперь постараюсь сосредоточиться на игре и победах.

Кстати

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель будет введен в Зал славы организации.

Как сообщают мировые информационные агентства, швейцарский функционер войдет в Зал славы в знак признания более 30 лет службы в ИИХФ и хоккее.

Церемония, инициатором которой выступит член Зала славы ИИХФ Игорь Ларионов, пройдет в пятницу на конгрессе организации в Санкт-Петербурге, где состоятся выборы нового главы федерации.

71-летний Фазель в 1985 году стал президентом Швейцарской федерации хоккея, а уже в следующем году был избран членом совета ИИХФ. Он руководит организацией с 1994 года, но в этом году не будет участвовать в выборах и покинет свой пост.