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23.09.2021 21:56
Рубрика: Спорт

"Спартак" примет "Уфу" в матче девятого тура Премьер-лиги

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
На выходных в Премьер-лиге состоятся матчи девятого тура. Почти треть сезона позади, а значит, уже сейчас можно сделать кое-какие выводы. Больше всех среди грандов разочаровывает "Спартак". Команда откровенно провалила старт чемпионата и продолжает свое падение. Помимо чисто игровых проблем и вечных скандалов вокруг клуба, "красно-белым" откровенно не везет. Взять хотя бы последние матчи с "Легией" в Лиге Европы и ЦСКА в национальном первенстве. Спартаковцы чаще угрожали воротам соперников, больше владели мячом, но по итогу не набрали ни одного очка.
"Спартак" подходит к матчу с "Уфой" на фоне поражений от "Легии" в Лиге Европы и в РПЛ от ЦСКА. Фото: Михаил Синицын/РГ "Спартак" подходит к матчу с "Уфой" на фоне поражений от "Легии" в Лиге Европы и в РПЛ от ЦСКА. Фото: Михаил Синицын/РГ
"Спартак" подходит к матчу с "Уфой" на фоне поражений от "Легии" в Лиге Европы и в РПЛ от ЦСКА. Фото: Михаил Синицын/РГ

Далеко не первую неделю идут разговоры о грядущей отставке главного тренера "красно-белых" Руя Витории. Статистика команды при португальском специалисте ужасает: всего восемь забитых мячей в чемпионате (хуже показатели только у "Урала" - два гола), девятое место с отставанием в десять очков от лидера "Зенита", вылет из квалификации Лиги чемпионов, вышеупомянутое поражение от "Легии" в Лиге Европы. И все это в преддверии столетия клуба.

Сам Витория, несмотря на очевидный и затянувшийся кризис, никуда уходить не собирается. Возможно, португалец не спешит делать первый шаг из-за крупной неустойки, которая положена ему, только если клуб сам отправит Руя в отставку.

- Не скрою: мне непросто, причем так было с самого начала. Если говорить о слухах, то здесь нечего обсуждать. Мне надо просто наилучшим для "Спартака" образом выполнять свою работу. А разговоры - часть нашей профессии. Это нормально, - отметил португалец.

Несмотря на спокойствие Витории и публичную поддержку со стороны руководства, не покидает ощущение, что в случае очередной неудачи Руя могут уволить. Следующий соперник "Спартака" не из простых - "Уфа". Команда хоть и идет на 12-м месте, но уже успела провести несколько ярких матчей. Уфимцы не уступили "Зениту" (1:1), обыграли на выезде "Нижний Новгород" (2:1), а в предыдущем туре в упорной борьбе одолели "Химки" (3:2) благодаря дублю вызванного в сборную России Гамида Агаларова.

Вместе со "Спартаком" в субботу свои матчи проведут два других участника еврокубков - "Зенит" и "Локомотив". Москвичи встретятся на чужом поле с "Химками", а питерская команда примет "Крылья Советов". Интересно будет понаблюдать за самарцами, которые на неделе разгромили ногинское "Знамя" в групповой стадии Кубка России со счетом 10:0, одержав крупнейшую победу в истории турнира.

Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу
Где будем смотреть

25 сентября, суббота, "Матч ТВ"

19.00. "Спартак" - "Уфа". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. "Химки" - "Локомотив". Прямая трансляция.

16.25. "Зенит" - "Крылья Советов". Прямая трансляция.

26 сентября, воскресенье, "Матч ТВ"

18.55. "Краснодар" - "Сочи". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. "Динамо" - "Рубин". Прямая трансляция.

16.25. "Ростов" - "Ахмат". Прямая трансляция.

Между тем

После матча седьмого тура чемпионата Франции "Анже" - "Марсель" (0:0) произошла массовая драка болельщиков. По окончании встречи фанаты гостевой команды прорвались на поле и побежали к поклонникам хозяев. В итоге болельщики обоих клубов оказались на газоне и устроили беспорядки, в ходе которых было повреждено оборудование стадиона. Напомним, что "Марсель" является соперником столичного "Локомотива" по групповому этапу Лиги Европы.

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