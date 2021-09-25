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25.09.2021 16:02
Рубрика: Власть

Путин: РФ готова продолжать сотрудничество с Международной федерацией хоккея

Россия готова к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с Международной федерацией хоккея (IIHF) по всем направлениям ее деятельности, заявил Владимир Путин.

В ФХР прокомментировали победу Тардифа на выборах президента ИИХФ

Как отметил президент РФ в своей телеграмме, слова которой приводятся на сайте Кремля, победа Люка Тардифа на выборах главы федерации убедительно свидетельствует о его высоком авторитете в мировом спортивном сообществе и является достойной оценкой многолетней работы в совете IIHF.

Путин также пожелал Тардифу успехов, здоровья и благополучия.

Тардиф был избран президентом IIHF в субботу на конгрессе в Санкт-Петербурге. До этого на протяжении 27 лет федерацией руководил Рене Фазель.

Тардиф - президент Федерации хоккея Франции, он возглавлял финансовый комитет IIHF.

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