Стерлинг снялся с боя против россиянина Яна за титул чемпиона UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг снялся с матча-реванша против Петра Яна из России. Нашему бойцу могут организовать бой за титул временного чемпиона.

Второй поединок между Яном и Стерлингом должен был пройти в рамках турнира UFC 267 в ночь на 31 октября. В первом поединке в марте американец стал чемпионом благодаря дисквалификации Яна, нанесшего запрещенный удар коленом.

Впрочем, в реальность этого боя Ян не верил и не так давно заявил, что соперник откажется от него под каким-то предлогом. И Ян оказался прав - Стерлинг снялся с боя, но причина этого шага пока не раскрывается. По предварительной информации, у американца травма.

Как сообщает ММА Junkie, в UFC намерены организовать Яну на этом же турнире бой за временный титул против другого бойца из США Кори Сэндхагена.