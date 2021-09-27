Фергюсон рассказал, почему Роналду ушел из "МЮ" в "Реал" в 2009 году

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон рассказал о причинах перехода Криштиану Роналду в "Реал" в 2009 году. По его словам, португальский форвард мечтал играть за мадридский клуб.

"Я знал, насколько хорош будет Роналду. В "Реале" всегда играют футболисты мирового уровня. Они так часто побеждали в Лиге чемпионов. Стоит отдать им должное. Любой сильный игрок хочет перейти в "Реал", - цитирует Фергюсона официальный сайт "МЮ".

Он также добавил, что был не против этого перехода после того, как Роналду шесть лет отыграл за "МЮ". При этом Фергюсон отметил, что тогда им повезло найти замену Роналду в лице Антонио Валенсии.

Роналду летом вернулся в "МЮ", цвета которого защищал с 2003 по 2009 год. В 5 матчах за манкунианцев он забил 4 мяча.