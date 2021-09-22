Роналду признан самым богатым игроком мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду благодаря переходу в "Манчестер Юнайтед" обошел игрока "ПСЖ" Лионеля Месси и поднялся на первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes.

По прогнозам издания, в нынешнем сезоне Роналду заработает 125 миллионов долларов до вычета налогов, из которых 70 миллионов придутся на его зарплату и бонусы за возвращение на Туманный Альбион. В свою очередь, Месси, покинувший летом "Барселону" ради переезда во Францию, располагается в рейтинге сразу после Криштиану. Он получит 110 миллионов долларов.

Вместе с Роналду и Месси в топ-10 списка входят: Неймар (95 миллионов), Килиан Мбаппе (43), Мохаммед Салах (41), Роберт Левандовски (35), Андрес Иньеста (35), Поль Погба (34), Гарет Бэйл (32) и Эден Азар (29).

Тем временем стало известно, что Роналду нарушил устную договоренность с "Ювентусом" при переходе в "МЮ", которую заключил его агент Жорже Мендеш. Представитель футболиста сообщил руководству итальянского клуба о желании сменить обстановку, на что ему ответили следующее: "Если вы хотите организовать трансфер, мы готовы к переговорам, но сделку нужно закрыть до 15 августа".

В "Ювентусе" полагали, что за оставшиеся две недели до закрытия летнего трансферного окна будет практически невозможно найти замену Криштиану. В середине августа в Турине посчитали отсутствие сообщений со стороны Роналду достаточным основанием для того, чтобы игрок провел в Италии еще один сезон. С официальными заявлениями по этому поводу выступили как руководители "Старой синьоры", так и главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

Однако Роналду ушел из "Ювентуса", а о его переходе в "МЮ" было объявлено 27 августа. У итальянцев не было резервного плана действия, потому клуб в спешном порядке подписал форварда "Эвертона" Мойзе Кина.

По прогнозам экспертов, Роналду заработает за нынешний сезон 125 миллионов евро

Оставшись без Роналду, "Ювентус" резко сдал: в четырех матчах чемпионата Италии на старте сезона "черно-белые" не одержали ни одной победы и идут на 18-м месте в таблице. Ну а Криштиану после перехода в "МЮ" провел за "манкунианцев" три встречи и забил в них четыре мяча. Голы португальца позволили "красным дьяволам" обыграть "Ньюкасл" (4:1) и "Вест Хэм" (2:1).

- Смешно, что некоторые люди говорят, будто Роналду стал другим. Конечно, он изменился, ведь с момента ухода из "МЮ" прошло 12 лет. Меня вообще не волнует, сколько ему лет. Физически и психологически Роналду в иной стратосфере, - считает бывший одноклубник португальца по "МЮ" Рио Фердинанд.

Между тем

Нападающему "Баварии" Роберту Левандовски вручили награду как лучшему бомбардиру Европы - "Золотую бутсу". Поляк впервые в карьере стал обладателем этого приза.

В прошлом сезоне Левандовски забил 41 мяч в 29 встречах в немецком чемпионате. В списке претендентов на "Золотую бутсу" он опередил Лионеля Месси (30 голов), Криштиану Роналду (29), Андре Силву (28), Эрлинга Холанда (27), Килиана Мбаппе (26), Ромелу Лукаку (24), Жерара Морено, Карима Бензема и Харри Кейна (по 23).

Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (33 года), Левандовски не сбавляет оборотов: в нынешнем розыгрыше Бундеслиги форвард в пяти играх отличился семь раз. Поразив ворота "Бохума" на минувших выходных, Роберт установил рекорд первенства Германии, забив в 13-м домашнем поединке подряд.

- Я очень хорошо готов физически, мои тесты в полном порядке. Думаю, мое тело даст мне провести еще несколько лет на высоком уровне. Надеюсь, я как красное вино: с годами все лучше, - отметил Левандовски в беседе с журналистами.