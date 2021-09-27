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27.09.2021 23:51
Рубрика: Спорт

Перед игрой с "Манчестер Сити" в стане "ПСЖ" прогремел скандал

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8572)
Во вторник, 28 сентября, стартует второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Матч с самой звучной афишей состоится в Париже, где встретятся два самых богатых клуба мира - "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити".
В кулуарах поговаривают о недовольстве Мбаппе тем фактом, что Неймар зарабатывает больше его. Фото: GettyImages В кулуарах поговаривают о недовольстве Мбаппе тем фактом, что Неймар зарабатывает больше его. Фото: GettyImages
В кулуарах поговаривают о недовольстве Мбаппе тем фактом, что Неймар зарабатывает больше его. Фото: GettyImages

За последние лет десять никто не тратил столько денег на новичков, как эти две команды. Посудите сами: суммарная трансферная стоимость всех игроков "ПСЖ" составляет 997 миллионов евро, а "горожан" - миллиард. Но что интересно, несмотря на столь громадные траты, ни один из этих клубов так до сих пор и не завоевал Лигу чемпионов. Оба по разу доходили до финала и уступали в нем. При этом в своих национальных первенствах им уже много лет нет равных.

Фото: REUTERS/Albert Gea
Лионель Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ после замены

Идет ли на пользу присутствие в составе сразу нескольких суперзвезд - вопрос спорный. Взять хотя бы "ПСЖ", который летом не только усилился, подписав таких футболистов, как Лионель Месси, Серхио Рамос, но и сумел сохранить Неймара с Килианом Мбаппе. Казалось, все отлично, болельщики счастливы, да и главный тренер команды Маурисио Почеттино в восторге. Однако вот уже во второй раз за неделю в стане парижан возникает конфликт. Сначала Месси отказался пожать руку Почеттино после замены в матче с "Лионом", а на прошлых выходных Мбаппе обиделся на Неймара.

Покинув поле на 88-й минуте встречи с "Монпелье" (2:0), уже на скамейке запасных Килиан пожаловался полузащитнику Идрисса Гейе на действия Неймара: "А мне он так не пасует", - сказал Мбаппе после того, как бразилец сделал голевую передачу на Юлиана Дракслера.

По сообщениям французских СМИ, отношения между Мбаппе и Неймаром ухудшились после перехода Месси. Вообще в последнее время Килиан попадает в одну скандальную историю за другой. Летом он ругался с партнером по сборной Оливье Жиру, затем остался недоволен отсутствием поддержки со стороны руководства Федерации футбола Франции, которое, по мнению форварда, не поддержало его после провала на Евро. Затем был конфликт с боссами "ПСЖ" из-за сорвавшегося трансфера в мадридский "Реал", теперь очередь дошла до Неймара.

На родине многие болельщики и эксперты обвиняют Мбаппе в отсутствии уважения. К примеру, главный тренер "Метца" Фредерик Антонетти отметил, что французу не хватает скромности.

- Мне нравится Мбаппе, но если он хочет, чтобы его любили, ему стоит вести себя уважительнее. Ему бы пошло на пользу, если бы он был скромнее, - отметил Антонетти.

Мбаппе пожаловался на Неймара из-за того, что бразилец не пасует ему. Отношения между ними ухудшились после перехода Месси

В отличие от "ПСЖ" в стане "Манчестер Сити" нет такого большого количества звезд. Летом "горожане" потратили 117 миллионов на одного игрока, но вряд ли его можно поставить на один уровень с тем же Мбаппе. Речь об англичанине Джеке Грилише, который сходу заблистал в новом клубе. В целом команда Хосепа Гвардиолы неплохо стартовала в нынешнем сезоне, хоть и идет на втором месте в Премьер-лиге, уступая "Ливерпулю" (13 очков против 14). Однако в Лиге чемпионов "Сити" в первом матче разгромил "Лейпциг" (6:3), в то время как парижане не сумели победить бельгийский "Брюгге" (1:1).

Если говорить об истории противостояния, то здесь преимущество у клуба из Манчестера. В 2016 году "ПСЖ" с "Сити" боролись в четвертьфинале Лиги чемпионов, а в предыдущем розыгрыше турнира - в полуфинале. Оба раза сильнее оказывались англичане, выиграв в трех матчах из четырех.

Где будем смотреть

28 сентября, вторник, "Матч ТВ"

19.45. "Шахтер" (Украина) - "Интер" (Италия). Прямая трансляция.

21.45. "ПСЖ" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

19.45. "Аякс" (Нидерланды) - "Бешикташ" (Турция). Прямая трансляция.

21.45. "Милан" (Италия) - "Атлетико" (Испания). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.45. "Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

21.45. "Реал" (Испания) - "Шериф" (Молдавия). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

21.45. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Спортинг" (Португалия). Прямая трансляция.

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