Нурмагомедов поддержал Зинченко после критики из-за совместной фотографии

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал украинского полузащитника Александра Зинченко, которого на родине раскритиковали за совместное фото с непобежденным бойцом ММА.

Нурмагомедов побывал в Англии, где посетил несколько футбольных матчей, а также сфотографировался с известными футболистами и тренерами. Одним из них стал украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, ранее выступавший в РПЛ за "Уфу".

Но на родине футболиста подвергли жесткой критике за фото с россиянином, а некоторые и вовсе пожелали игроку уйти из сборной из-за этого.

"Желаю тебе удачи во всем, если даже кому-то это не нравится", - обратился Нурмагомедов в Зинченко.

Ранее критику вызвали совместные фотографии украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих и олимпийской чемпионки Токио россиянки Марии Ласицкене.