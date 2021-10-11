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Рубрика: Спорт

Словения - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022

Текст: Никита Лашкул

Сборная России последнее время совсем перестала радовать болельщиков не то, чтобы яркой, а просто хорошей игрой. Тем не менее, у нас все еще сохраняются шансы попасть на чемпионат мира даже с первого места, избежав нервотрепку в виде стыковых матчей.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Карпин: Все, что не получилось в игре со Словакией, - полностью моя вина

В групповом отборочном турнире осталось провести три игры. Сегодня со словенцами и две в ноябре - против Кипра и Хорватии. С большой долей вероятности второе место мы точно не потеряем, уж слишком сильно отстали словенцы со словаками. Что касается первого, то надо побеждать Словению, заодно и отомстить за поражение в стыках к ЧМ-2010. Когда, если не сейчас.

Встреча со Словенией станет пятой для Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды. Удивительно, но пока что под его руководством у нас каким-то загадочным образом нет пропущенных мячей. После вымученной победы над Словакией Карпин объяснил это удачей. "По качеству игры сказать нечего, оно не удовлетворяет. Удача повернулась к нам лицом", - подытожил главный тренер. Будем надеяться и на сегодняшний удачный для нас исход. А качество игры не такое уж и сильное значение имеет.

Словенцы теоретически еще могут занять второе место. Сейчас у них 10 баллов (у россиян и хорватов по 16). Сборная Словении ударно начала отбор, победив Хорватию, но потом сдала, набрав в трех играх лишь очко. Пусть поражение от россиян в Сочи еще объяснимо, однако проигрыш на Кипре оправдать сложно. Затем еще были две разгромные победы над Мальтой, ничья со Словакией и крупное поражение от хорватов. В качестве промежуточного итога имеют третье место и, как уже было сказано, весьма сомнительные шансы отобраться на чемпионат мира. Этим словенцы и будут сегодня опасны, терять им, по сути, нечего.

Матч Словения - Россия начнется в 21:45 мск, не пропустите нашу онлайн-трансляцию!

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