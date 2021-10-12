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12.10.2021 00:37
Рубрика: Спорт

Сборная Германии первой вышла в финальную часть ЧМ-2022

Текст: Максим Домчев
Фото: AFP/Nikolay DOYCHINOV Фото: AFP/Nikolay DOYCHINOV
Фото: AFP/Nikolay DOYCHINOV

Сборная Германии после победы над командой Северной Македонии со счетом 4:0 досрочно обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Команда Ханса-Дитера Флика очередной матч отбора в группе J ЧМ-2022 проводила в гостях, где встречалась с Северной Македонией. Первый тайм прошел в вязкой борьбе, и македонцы сумели оставить свои ворота в неприкосновенности.

Но после перерыва усилиями Кая Хаверца немцы все же открыли счет. Позже Тимо Вернер сумел отличиться дважды, доведя счет до крупного. А последний гол в матче был забит ближе к концу встречи. Его автором стал Джамаль Мусиала.

После восьми матчей сборная Германии набрала 20 очков и теперь недосягаема для конкурентов. Команда Флика стала первой европейской командой, вышедшей на чемпионат мира 2022 года.

На втором месте идет команда Румынии - 13 очков, у Северной Македонии -12, столько же набрала Армения. В активе Исландии 8 очков, а у идущего на последнем месте Лихтенштейна - одно очко.

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