"Амур" победил ЦСКА в Москве впервые с 2016 года

Хабаровский "Амур" в Москве переиграл ЦСКА со счетом 5:1, прервав серию без побед в гостях, которая длилась с сентября 2016 года.

Хоккеисты хабаровского клуба открыли счет на девятой минуте встречи после точного броска Радана Ленца. А незадолго до первого перерыва Дмитрий Архипов во второй раз огорчил хозяев.

Во втором периоде ЦСКА пропустил еще дважды. С интервалом почти в три минуты отличились Иван Николишин и Владимир Бутузов. На 58-й минуте армейцы стараниями Максима Соркина одну шайбу отыграли, но Давид Томашек установил окончательный результат - 5:1.

"Амур" не мог обыграть ЦСКА в гостях с сентября 2016 года. А победа в Москве в основное время в последний раз была одержана в 2008-м году.

В матче лидеров Запада СКА переиграл "Динамо" - 5:3 и вышел на первое место.