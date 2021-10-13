В игре отбора ЧМ Англия - Венгрия произошли стычки фанатов и полиции

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Венгрии по футболу ознаменовался столкновениями болельщиков гостей и лондонской полиции. Встреча прошла во вторник на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 1:1.

Венгерские болельщики освистали игроков сборной Англии, перед началом матча преклонивших колени в знак поддержки движения BLM. Кроме того, произошел конфликт между поклонниками гостей и стюардами, после чего пришлось вмешаться полиции.

В частности, правоохранители задержали одного из зрителей в секторе болельщиков сборной Венгрии, который, по данным Sky Sports, допустил высказывания на расовой почве. В ходе задержания на трибуне возникла потасовка, но порядок был восстановлен довольно быстро.

При этом и первый матч этих команд в Венгрии ознаменовался скандалом. Аналогично все началось с реакции трибун на преклонения колен игроками. За это ФИФА наказала Венгрию проведением двух домашних матчей без зрителей и денежным штрафом. УЕФА также наказала сборную Венгрии за дискриминацию тремя играми на своем поле при пустых трибунах.