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13.10.2021 21:21
Рубрика: Спорт

В НХЛ стартовал регулярный чемпионат

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8586)
За океаном стартовал очередной сезон Национальной хоккейной лиги. В стартовом поединке клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимал "Питтсбург Пингвинз". Поединок прошел с перевесом "пингвинов" и завершился со счетом - 6:2 в их пользу. Отметим также, что хоккеисты "Питтсбурга" три последние шайбы забросили уже в пустые ворота.
Хоккеисты "Питтсбурга" в стартовом матче НХЛ не раз смогли огорчить голкипера "Тампы" Андрея Василевского. Фото: АР Хоккеисты "Питтсбурга" в стартовом матче НХЛ не раз смогли огорчить голкипера "Тампы" Андрея Василевского. Фото: АР
Хоккеисты "Питтсбурга" в стартовом матче НХЛ не раз смогли огорчить голкипера "Тампы" Андрея Василевского. Фото: АР

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров заработал показатель полезности "-1", у защитника Михаила Сергачева коэффициент полезности составил "-4". А вот голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков из 32.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Тампы" Джон Купер признал, что его команда была не очень готова, и поздравил соперника с победой:

- "Питтсбург" был сильнее нас в каждом эпизоде. Они превосходили нас в каждом аспекте игры. Мы проиграли бы фарм-клубу "Питтсбурга". Единственный, кого могу выделить с положительной стороны, - Андрей Василевский. Остальные были в лодке, которая шла ко дну.

Нельзя не отметить и дебютный поединок в НХЛ клуба "Сиэтл Кракен".

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Правда, результат мачта с "Вегас Голден Найтс" болельщиков Сиэтла не порадовал. Их клуб уступил со счетом - 3:4.

Российский форвард в составе победителей Евгений Дадонов отметился одним броском в створ ворот. 20-летний Павел Дорофеев провел на льду чуть более четырех минут.

Тем временем пресс-служба питерского СКА объявила о переходе нападающего Никиты Гусева. Соглашение с 29-летним хоккеистом действует до 30 апреля 2022 года. Форвард будет выступать под номером 97.

С 2019 года нападающий выступал в НХЛ. В минувшем сезоне он провел 11 матчей за "Флориду Пантерз" и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за "Нью-Джерси Девилз", набрав 5 (2+3) очков. В сентябре нынешнего года россиянин подписал пробный контракт с "Торонто Мэйпл Лифс", однако канадцы отказались предлагать россиянину полноценное соглашение.

Кстати

Очередные сборные определились с тремя своими игроками НХЛ, которые должны поехать на Олимпиаду-2022. Сборная Швейцарии отдала предпочтение Роману Йоси ("Нэшвилл Предаторз"), Тимо Майеру ("Сан-Хосе Шаркс") и Нико Хиширу ("Нью-Джерси Девилз").

В состав сборной Германии попали Леон Драйзайтль ("Эдмонтон Ойлерз"), Мориц Зайдер ("Детройт Ред Уингз") и Филипп Грубауэр ("Сиэтл Кракен"). Команда Латвии включила в свою команду Рудолфса Балцерса ("Сан-Хосе Шаркс"), Земгуса Гиргенсонса ("Баффало Сэйбрз") и Кристианса Рубинса ("Торонто Марлиз", АХЛ).

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