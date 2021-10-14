Сахалинец, переворачивающий покрышки, установил рекорд России

Сахалинец Михаил Савинов выполнил 50 переворотов автопокрышки весом 205 килограммов за 14 минут 57 секунд, установив рекорд России. Сам спортсмен при этом весит всего 60 килограммов.

Как сообщили в областном министерстве спорта молодой человек уже давно тренируется с весами втрое больше собственного. Вначале Михаил много занимался на турниках, после решил развивать уличный кроссфит. Говорит, что в спортивных залах такое направление есть, а уличный вариант пока не очень развит.

- Мне захотелось сделать что-то необычное и я решил установить рекорд. Попытка у меня была одна, я не сомневался что справлюсь. Рекорд мы фиксировали на видео на территории металлобазы, так как там есть весы, на которых можно было подтвердить вес покрышки, - рассказал сахалинец.

Чтобы войти в историю атлет должен был сделать 50 переворотов покрышки за 20 минут. Справился даже быстрее. В марте отправил заявку в Книгу рекордов России, в мае узнал, что рекорд зафиксирован, а теперь получил официальный документ, подтверждающий достижение.

Теперь Михаил планирует побить собственный рекорд и установить международный, выполнив 70 переворотов покрышки. А на следующий год, хочет вписать свое имя уже в Книгу рекордов Гиннесса, сделав 100 переворотов за 25-30 минут.