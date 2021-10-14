Новости

В Москве восстановят Калитниковский пруд 07:02
Сахалинец, переворачивающий покрышки, установил рекорд России 06:14
Politico: Белый дом не будет вводить санкции по "Северному потоку-2" 06:10
Вильфанд: На всей азиатской части России установится снежный покров 05:41
Иммунолог Болибок предупредил об опасном свойстве опавшей листвы 05:33
Пушков назвал некомпетентной журналистку CNBC после ее вопроса Путину 04:50
Путин назвал рост доходов граждан главной задачей в России 04:18
Хабаровские больницы вновь стали ковидными госпиталями 04:16
В Сербии стартуют учения с участием российских военных 03:55
Путин о санкциях и долларе: США пилят сук, на котором сидят 03:16
Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году 02:30
До пяти выросло число погибших при нападении на прохожих в Норвегии 02:03
Сирийский солдат погиб при атаке Израиля на Пальмиру 01:45
Индонезия с 14 октября начнет пускать туристов на остров Бали 01:23
СМИ: Президент Чехии госпитализирован с печеночной энцефалопатией 00:14
В МИД РФ констатировали "некоторый прогресс" по итогам визита Нуланд 13.10.2021
СМИ: Жертвами лучника в Норвегии стали не менее 4 человек 13.10.2021
Замначальника Генштаба встретился с призывниками и их родителями 13.10.2021
"Амур" победил ЦСКА в Москве впервые с 2016 года 13.10.2021
Судно ВМС Украины получило повреждение в Черном море 13.10.2021
Футболист сборной Франции Лукас Эрнандес осужден на полгода 13.10.2021
"Магнит" стал самой дорогой сетью супермаркетов в России 13.10.2021
Мужчина из лука застрелил несколько человек в Норвегии 13.10.2021
Более 41 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса 13.10.2021
Стрельба произошла в студенческом кампусе в Испании 13.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
14.10.2021 06:14
Рубрика: Спорт

Сахалинец, переворачивающий покрышки, установил рекорд России

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Министерство спорта Сахалинской области Фото: Министерство спорта Сахалинской области
Фото: Министерство спорта Сахалинской области

Сахалинец Михаил Савинов выполнил 50 переворотов автопокрышки весом 205 килограммов за 14 минут 57 секунд, установив рекорд России. Сам спортсмен при этом весит всего 60 килограммов.

Фото: iStock
Российский офицер установил мировой рекорд на перекладине

Как сообщили в областном министерстве спорта молодой человек уже давно тренируется с весами втрое больше собственного. Вначале Михаил много занимался на турниках, после решил развивать уличный кроссфит. Говорит, что в спортивных залах такое направление есть, а уличный вариант пока не очень развит.

- Мне захотелось сделать что-то необычное и я решил установить рекорд. Попытка у меня была одна, я не сомневался что справлюсь. Рекорд мы фиксировали на видео на территории металлобазы, так как там есть весы, на которых можно было подтвердить вес покрышки, - рассказал сахалинец.

Чтобы войти в историю атлет должен был сделать 50 переворотов покрышки за 20 минут. Справился даже быстрее. В марте отправил заявку в Книгу рекордов России, в мае узнал, что рекорд зафиксирован, а теперь получил официальный документ, подтверждающий достижение.

Теперь Михаил планирует побить собственный рекорд и установить международный, выполнив 70 переворотов покрышки. А на следующий год, хочет вписать свое имя уже в Книгу рекордов Гиннесса, сделав 100 переворотов за 25-30 минут.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область