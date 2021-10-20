Федерация волейбола России убеждена в несознательном нарушении Мусэрского

Дмитрий Мусэрский никогда бы не стал сознательно использовать запрещенные правилами субстанции. Об этом заявили во Всероссийской федерации волейбола, прокомментировавшей 9-месячную дисквалификацию спортсмена из-за проваленного в 2013 году допинг-теста.

В ВФВ пояснили, что метилгексанамин, который якобы принимал волейболист, представляет собой экстракт герани, а потом "теоретически может попасть в организм спортсменов в случае использования "загрязнённых" БАДов и иных продуктов спортивного питания". Впрочем, выяснить, как все было на самом деле спустя 8 лет, невозможно, признали в федерации.

Как сообщили в ВФВ, дисквалификация Мусэрского начинается 5 апреля и заканчивая 4 января 2022 года. При этом волейболист сможет начать тренировки уже с ноября.

Ранее стало известно, что сборная России по волейболу избежала каких-либо санкций в связи с наказанием ее игрока.