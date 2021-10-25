В Перми разыгран Кубок России по баскетболу 3х3

В Перми состоялся розыгрыш Кубка России по олимпийской дисциплине баскетбол 3х3. На площадке дворца спорта "Молот" почетный трофей завоевали девушки БК "Самара" и мужская команда "Королев" из подмосковного города Химки.

Напомним, что минувшим летом на летних Играх в японском Токио баскетбол 3х3 дебютировал в олимпийской программе, обе российские сборные - мужская и женская - добились серебряных наград. Поэтому теперь к этой разновидности баскетбола приковано особое внимание.

В мужском турнире за Кубок страны, проводимый под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ) приняла участие 41 (!) команда, лучшие из которых прошли через трехдневный марафон игр почти в режиме нон-стоп. Вначале четыре десятка участников были разбиты на подгруппы с литерами по алфавиту латиницей от "А" до "N". По итогам предварительного раунда определились 16 участников плей-офф. В полуфинал вышли три представителя столичного региона и казанский "ХелиТаб".

В борьбе за выход в финал "Королев", в составе которого выступали три серебряных призера Олимпиады Станислав Шаров, Александр Зуев, Илья Карпенков и плюс еще Дмитрий Чебуркин, уверенно обыграли "ХелиТаб" - 21:13. В другом полуфинале столичная "Руна" взяла верх над своими земляками из "Moscow Inanomo" в более напряженном сражении - 21:18. Далее во встрече за "бронзу" баскетболисты "Inanomo" одолели соперников из Татарстана - 19:15. Причем в составе победителей солировал входивший в сборную России разного созыва Александр Антониковский - 12 очков, в том числе три дальних попадания, которые в этой дисциплине оцениваются двумя баллами результативности (точные броски со средней и ближней дистанции - одним).

В решающем матче непосредственно за трофей "Королев" оказался сильнее "Руны". Олимпийцы принесли подмосковной команде львиную долю очков (Зуев - 9, Шаров - 8, Карпенков - 2). "Королев" завоевал Кубок России второй раз подряд, вместе с нашим призом попутно получил путевку в основную сетку турнира категории "Мастерс" под эгидой Международной федерации баскетбола, который состоится в далекой Мексике 6-7 ноября.

У девушек национальный Кубок оспаривала 21 команда. Финал между БК "Самара" и действующим чемпионом страны "ЦОП-Петербург" получился предельно упорным - 15:12 в пользу волжанок. Трофей для Самары добыли Кристина Евсейчева, Виктория Трофимова, Яна Митрофанова, Анастасия Пиженко. В игре за бронзовые награды "Москва" взяла верх над "Тигрицами" (Иваново) - 20:11.

Отдельно в составе столичного призера отметим чемпионку Европы 2011 по "классике" Людмилу Сапову (1984 г.р.). Ее карьера в большом баскетболе длится уже более двух десятков лет. Этот удивительно пластичный и координированный игрок перенес за прошедшие годы немало травм, но всегда проявлял фантастическую способность к быстрому восстановлению и моментальному набору боевой формы вопреки всем обстоятельствам. Ровно двадцать лет назад Сапова стала серебряным призером молодежного чемпионата мира по классическому баскетболу 5х5 в Чехии, когда разновидность 3х3 считалась не более чем уличной забавой молодежи и называлась "стритболом". Но хоть Сапова и является представителем старой школы вида спорта, все новое и прогрессивное она воспринимает позитивно, поэтому и преуспела в баскетболе 3х3.