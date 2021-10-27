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27.10.2021 01:04
Рубрика: Спорт

"Динамо" и ЦСКА без особых проблем вышли в плей-офф Кубка страны

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 245(8596)
Московские "Динамо" и ЦСКА вышли в 1/8 финала Кубка России, заняв первые места в своих группах. Накануне "бело-голубые" разгромили на выезде "Оренбург" (3:0), а армейцы оказались сильнее липецкого "Металлурга" (2:0).
Динамовцы выиграли два стартовых матча в Кубке с общим счетом 9:0. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС Динамовцы выиграли два стартовых матча в Кубке с общим счетом 9:0. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Динамовцы выиграли два стартовых матча в Кубке с общим счетом 9:0. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Несмотря на пятничный суперматч против "Зенита" в чемпионате, главный тренер динамовцев Сандро Шварц еще до встречи с "Оренбургом" отметил: послаблений никаких не будет, и на поле во вторник выйдет оптимальный состав. Немец не лукавил - с первых минут появились Арсен Захарян, Себастьян Шиманьски, Константин Тюкавин. К слову, именно Тюкавин открыл счет, а его почин поддержали Никола Моро и Роман Евгеньев.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Игра изначально ожидалась тяжелой, мы понимали, что перед нами серьезный соперник. Нам удалось достаточно быстро забить первый мяч, а во втором тайме ребята были надежны в обороне. Да, "Оренбург" создал несколько моментов, но "Динамо" оставило ворота на замке. В предыдущих встречах мы пропускали в концовке, так что сегодня команде было важно сохранить концентрацию и сыграть на ноль, - подчеркнул Шварц.

По словам рулевого "Динамо", его футболисты не думали о предстоящей битве с "Зенитом". "Для нас было важно проявить свои лучшие качества именно сегодня, полностью выложиться и победить. И у нас получилось. Теперь же главная задача - быстрое восстановление для подготовки к противостоянию с питерским клубом. Будет топ-игра", - сказал немец.

Как и "Динамо", ЦСКА также набрал шесть очков по итогам двух матчей и с первого места в группе вышел в плей-офф. Против "Металлурга" главный тренер армейцев Алексей Березуцкий выставил смешанный состав, но добился своего: отличились Эмиль Бохинен и Кристиян Бистрович.

- Не сказал бы, что у нас было много моментов, на таком поле создавать их достаточно тяжело. Это либо стандартные положения, либо дальние удары, либо какие-то отскоки. На мой взгляд, команда была сосредоточена и справилась со своей задачей, - считает Березуцкий.

Таким образом, беспроигрышная серия ЦСКА во всех турнирах достигла восьми встреч: за этот промежуток "красно-синие" одержал шесть побед и вернулся в гонку за золотые медали в РПЛ. Впрочем, претендентов на первое место в нынешнем сезоне хватает. Помимо "красно-синих" в их число, разумеется, входит лидер соревнований "Зенит", набравший 26 очков, "Динамо" (23 очка), и "Локомотив" (21), одолевший в заключительном матче 12-го тура на своем поле "Сочи" (2:1).

Болельщикам "железнодорожников" не привыкать к смене тренеров своей любимой команде. Причем каждый раз это происходит примерно по одному и тому же сценарию: в отставку уходит вроде бы успешный специалист, совсем недавно завоевавший трофей, а на его место приходит человек, которого даже в Европе мало кто знает. Таким был Марко Николич, а теперь эту роль на себя применил Маркус Гисдоль.

Безусловно, делать далеко идущие выводы по трем матчам под руководством Гисдоля не представляется возможным. Ничья с "Рубином" (2:2), поражение в Лиге Европы на своем поле от "Галатасарая" (0:1) - с таким багажом немецкий специалист подошел к первому для себя домашнему поединку в Премьер-лиге.

В "Сочи" же, наоборот, все стабильно. Команда Владимира Федотова еще в прошлом сезоне ярко проявила себя, впервые в истории попав в еврокубки. Да и сейчас, даже несмотря на поражение от "Локомотива", южане продолжают биться за попадание как минимум в Лигу Европы.

Понятно, что у москвичей немного иные цели. Наверняка клуб хочет вернуться в Лигу чемпионов, а для этого крайне нежелательно терять очки в играх против конкурентов на своем поле.

- Я вижу прогресс в игре команды. Самая большая проблема, с которой мне пришлось столкнуться в "Локомотиве" - количество травмированных. Каждый раз приходится выбирать состав, исходя из состояния футболистов. Сегодня вот у нас не было Смолова, потому что у него повреждение. Но в целом все нормально. Мы хотим сделать из "Локомотива" экспресс, который идет очень быстро, - признался Гисдоль.

Благодаря победе "железнодорожники" поднялись на четвертое место, опередив по дополнительным показателям "Краснодар" и "Сочи".

Между тем

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов возглавил "Ростов", сообщается на официальном сайте клуба.

Заур Тедеев, исполнявший обязанности главного тренера после ухода Юрия Семина, продолжит работу в статусе старшего тренера основного состава. "Изменения уже вступили в силу", - говорится в заявлении на сайте "Ростова".

Кафанов работал в стане "желто-синих" с 2015 по 2017 год, а также с 2019 года по настоящее время. На старте сезона наставником команды был Валерий Карпин, который после двух туров покинул свой пост и сосредоточился на национальной сборной России. Его сменил Юрий Семин, однако уже в конце сентября он подал в отставку, и команду принял Заур Тедеев.

В турнирной таблице РПЛ "Ростов" идет на 12-м месте, набрав 12 очков.

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