"Барселона" уволила Кумана и готовится назначить главным тренером Хави

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После неудачного выезда к "Райо" каталонцы опустились на девятое место в турнирной таблице, отставая от лидера "Реала" на шесть очков. О возможной отставке Кумана поговаривают уже несколько месяцев, но впервые экстренное совещание руководства клуба состоялось в ночь со среды на четверг. Решение боссов "Барселоны" во главе с президентом клуба Жоаном Лапортой было безжалостным: расторгнуть контракт с нидерландцем.

Отношения Лапорты с Куманом - отдельная история. Публично президент "Барселоны" частенько поддерживал тренера, но порой даже ему не хватало терпения. К примеру, в сентябре Лапорта недвусмысленно дал понять в одном из интервью, что его не слишком устраивает тот футбол, который показывает команда.

- Уважаю Кумана. Рональд знает об одной вещи: если он в чем-то зайдет слишком далеко, я его поправлю. При этом я не отказываюсь от своего видения того, как должна выглядеть "Барселона". "Куман это понимает", - сказал Лапорта.

Ответ нидерландского специалиста не заставил себя долго ждать. "Мои отношения с Лапортой улучшились, но на прошлой неделе произошло кое-что, что я считаю неправильным. Он говорил слишком много и поступал не очень мудро. Свои претензии можно высказать наедине. Мне нравится, когда президент клуба активно вовлечен в дела команды и задает много вопросов, однако это не должно оказываться в прессе", - парировал Куман.

В целом, всем было ясно: такими темпами Куману долго не пробыть тренером "Барселоны". И ладно бы если бы у "сине-гранатовых" был результат, но с каждым туром становилось все хуже и хуже. По сообщениям зарубежных СМИ, Лапорта намеревался отправить Рональда в отставку еще раньше, но от этого шага его сдерживала неустойка в 13 миллионов евро. Та сумма состояла из двух частей: первая - 7,2 миллиона евро годовой зарплаты, вторая - 5,8 миллиона, которые полагались за досрочное расторжение договора Кумана со сборной Нидерландов. При этом в контракте тренера с клубом было прописано, что в случае досрочного расставания "Барселона" должна возместить специалисту всю эту сумму.

Получится ли у Хави - вот теперь главный вопрос, волнующий болельщиков "Барселоны". В его приглашении есть как несколько плюсов, так и минусов. Из положительных моментов - его обожают болельщики, да и футболисты наверняка к нему будут прислушиваться, а с некоторыми он еще недавно вместе выходил на поле (Жорди Альба, Серхио Бускетс, Серджи Роберто, Жерар Пике). Что настораживает - так это отсутствие опыта тренерской работы на таком уровне. При всем уважении, вряд ли чемпионат Катара, в котором Хави трудится с 2019 года, возглавляя "Аль-Садд", относится к топовым лигам мира.

Но пока кажется, что сторонников у Хави больше, чем противников. К примеру, экс-полузащитник "Арсенала"Санти Касорла, выступавший с Хави за сборную, а теперь играющий под его руководством в "Аль-Садде", уверен: лучшего тренера "сине-гранатовым" не найти.

- Хави полностью готов к такому вызову, как работа в "Барселоне". Это его мечта, он всегда это держит в голове. Мало кто знает клуб лучше, чем он. Плюс каталонцам подходит его философия: Хави хочет владеть мячом, атаковать, играть красиво и побеждать, - заявил Касорла.

Премьер-лига

В пятницу в 13-м туре Премьер-лиги состоится главный матч, возможно, всего первого круга чемпионата: в Санкт-Петербурге встретятся лидеры турнира "Зенит" и "Динамо".

К очному противостоянию команды подходят в отличном настроении. На прошлой неделе "бело-голубые" легко справились с "Химками" (4:1), а зенитовцы разгромили "Спартак" со счетом 7:1. Напомним ситуацию в верхней части таблицы РПЛ на данный момент: лидирует "Зенит" (26 очков), далее идут "Динамо", ЦСКА (по 23 очка), "Локомотив", "Краснодар", "Сочи" (по 21 очку), "Спартак" (17).

Тем временем на неделе стали известны имена последних участников 1/8 финала Кубка страны. Напомним, что с этой стадии в борьбу за трофей вступят "Спартак", "Зенит", "Рубин", "Сочи" и "Локомотив". Из представителей Премьер-лиги элитный групповой раунд преодолели четыре команды - "Динамо" с ЦСКА, тульский "Арсенал" и "Нижний Новгород". Также в плей-офф пробились следующие клубы, выступающие во второй по силе лиге чемпионата России (ФНЛ): "Кубань", "Ротор" (Волгоград), "Балтика" (Калининград), "Енисей" (Красноярск), "Алания" (Владикавказ) и КАМАЗ (Набережные Челны). Кроме того, в следующей стадии сыграет "Чайка" (Песчанокопское) из ФНЛ-2. Жеребьевка 1/8 Кубка состоится 2 ноября, а матчи запланированы на 2 марта.

Где будем смотреть

29 октября, пятница, "Матч ТВ"

19.00. "Зенит" - "Динамо". Прямая трансляция.

30 октября, суббота, "Матч ТВ"

13.55. "Рубин" - ЦСКА. Прямая трансляция.

16.30. "Спартак" - "Ростов". Прямая трансляция.

18.55. "Краснодар" - "Крылья Советов". Прямая трансляция.

Между тем

Российский "Локомотив" в третий раз завоевал золото чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов, обыграв в финале в Москве португальскую "Брагу" со счетом 6:4. У победителей хет-трик оформил Борис Никоноров, еще по мячу забили Федор Земсков, Станислав Кошарный и Филипп Борер, у соперников - Бруно Торрес, Лукао и Бернардо Баррал Мартинс. После этого триумфа "Локомотив" стал самым титулованным клубом в истории турнира: ранее команда побеждала в 2012 и 2017 годах.