Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе согласовал контракт с "Реалом"

Новости

"Газпром" обсудил с делегацией из Молдавии условия нового контракта 22:48
Стала известна фамилия предполагаемого убийцы банкира Михаила Яхонтова 21:45
Грызлов: Украина уклонилась от обсуждения ситуации с турецким БПЛА 21:39
Около 1 400 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21:22
Кехман встретится с Дорониной и Бояковым 21:20
УНИКС одержал вторую победу в Евролиге 21:18
Предполагаемого убийцу банкира Яхонтова поймали в Беларуси 20:47
Цены на газ упали на фоне планов "Газпрома" заполнить хранилища ЕС 20:28
Роскомнадзор пригрозил Google оборотным штрафом за повторные нарушения 20:25
На съемочной площадке фильма с Болдуином нашли новые боевые патроны 20:09
Сколько европейские компании заработали на газовом кризисе 20:06
Тихонов отреагировал на свою двухлетнюю дисквалификацию 20:02
Глава СК РФ Бастрыкин наградил детских врачей 19:38
Минфин планирует налоговые преференции для создаваемых на Курилах компаний 19:32
Найден подозреваемый в убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова 19:22
Путин поручил "Газпрому" пополнить хранилища газа в Европе 19:17
Путин оценил ситуацию на мировом рынке энергоносителей 19:16
Сенаторы предложили дать законодательное определение меда 18:28
Захарова прокомментировала выдачу паспортов с гендером "Х" 18:26
Регионам начали одобрять заявки на модернизацию ЖКХ по новой схеме 18:18
Власти США выдали паспорт с отметкой "Х" в графе "пол" 18:15
В Госдуме назвали последствия применения Украиной беспилотников на Донбассе 17:52
Стало известно, из-за чего можно стать хроническим носителем коронавируса 17:49
"Школа общественной дипломатии" для малочисленных народов открыта в России 17:40
ФАС согласовала сделку по покупке застройщика "Интеко" 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
27.10.2021 21:57
Рубрика: Спорт

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе согласовал контракт с "Реалом"

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8598)
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе определился со своим будущим: следующим летом он станет игроком "Реала". Контракт француза со "сливочными" уже готов, свою подпись на нем игрок поставит в феврале.
Ради перехода в "Реал" Мбаппе отклонил несколько предложений ПСЖ по продлению контракта. Фото: Reuters Ради перехода в "Реал" Мбаппе отклонил несколько предложений ПСЖ по продлению контракта. Фото: Reuters
Ради перехода в "Реал" Мбаппе отклонил несколько предложений ПСЖ по продлению контракта. Фото: Reuters

Теперь уже можно с уверенностью сказать, что все попытки нынешнего клуба Мбаппе оставить футболиста завершились неудачей. Парижане сделали несколько предложений форварду, причем с каждым разом финансовые условия в них улучшались. Но Килиан был непреклонен: он хотел перехода в "Реал".

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
В "Спартаке" опровергли возможный перенос матча Лиги Европы с "Наполи"

По последней информации, Мбаппе подпишет с "королевским клубом" шестилетнее соглашение, по которому он будет зарабатывать 40 миллионов евро в год. Француз станет самым высокооплачиваемым игроком не только своей новой команды, но и всей Примеры. Если говорить о комментариях из Мадрида, то в "Реале" уже давно никто не скрывает, что переговоры с Килианом идут. Более того, в какой-то момент представители ПСЖ, в частности спортивный директор парижан Леонардо, упрекнули испанский клуб в отсутствии уважения и пригрозили юридическими мерами. Впрочем, ничто и никто уже не могло остановить ни Мбаппе, ни "Реал".

- Килиан будет играть за нас - это вопрос времени. Он мне сам сказал, что будет в "Реале", - заявил недавно лучший бомбардир "королевского клуба" в этом сезоне и партнер Мбаппе по сборной Франции Карим Бензема.

ПСЖ не позавидуешь: летом 2017 года они приобрели Мбаппе у "Монако" за 160 миллионов евро, а теперь рискуют потерять его за бесплатно. На днях руководство французского клуба предприняло, вероятно, последнюю попытку уговорить форварда остаться, обещав ему центральную роль в проекте парижан. Килиану предложили краткосрочный договор и гарантию перехода в другую команду через год. Все это сделано ради того, чтобы заработать деньги на трансфере.

В последний момент помешать "Реалу" пыталась "Барселона": каталонцы готовы дать Килиану подписной бонус в размере 90 миллионов евро и платить ему больше, чем в Мадриде. Однако свой выбор Мбаппе уже сделал, хотя всего несколько лет назад он мог оказаться на "Камп Ноу".

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Какие самые крупные поражения терпел "Спартака"

- Мы рассматривали возможность подписать Мбаппе, но тренеры предпочли Дембеле. Им нужен был игрок, создающий пространство, - признался на неделе в интервью на радио бывший президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу.

В "Реале" считают, что Мбаппе способен на долгие годы стать лидером команды и завоевать "Золотой мяч". После ухода Криштиану Роналду летом 2018 года мадридский клуб так и не сумел найти ему замену. Трансфер Эдена Азара обернулся провалом, Гарет Бэйл почти все время лечится. Потрясающую форму набрал разве что Бензема, но ему нужны помощники. В этом плане Килиан - отличная кандидатура, поскольку они с Каримом не просто вместе выступают за сборную, но и близко дружат.

Мбаппе будет зарабатывать в "Реале" 40 миллионов евро в год. В феврале игрок поставит подпись под шестилетним соглашением с мадридским клубом 

- Пара Бензема - Мбаппе - страшный сон для любой защиты в мире. Что касается именно Килиана, то мы говорим о 22-летнем парне. Он еще очень молод, но уже многое сделал. Все считают, что ему предстоит добиться некоторого прогресса, хотя уже сейчас он невероятно силен. Есть два футболиста, олицетворяющих собой десятилетие - Месси и Роналду. К сожалению, они стареют, время идет. Так вот, Килиан - один из тех, кто способен заменить их, - уверен бывший главный тренер ПСЖ Лоран Блан.

Между тем

Представители "Наполи" и УЕФА не обращались в московский "Спартак" с просьбой о переносе встречи пятого тура группового этапа Лиги Европы на нейтральную территорию в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, сообщил журналистам руководитель пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов. Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации рассматривается возможность переноса встречи "Спартак" - "Наполи" в другую страну. Игра должна состояться 24 ноября на домашней арене спартаковцев в Тушино. После трех туров "Спартак" занимает последнее четвертое место в группе C, имея в активе 3 очка. "Наполи" набрал на один балл больше и расположился на второй позиции. Первый матч команд, прошедший 30 сентября в Италии, завершился победой москвичей со счетом 3:2. Также в этой группе выступают польская "Легия" (шесть очков) и английский "Лестер" (четыре балла).

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид) Спортивные организации Футбольные клубы "Монако" Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Футбольные трансферы