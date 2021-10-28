Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе согласовал контракт с "Реалом"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе определился со своим будущим: следующим летом он станет игроком "Реала". Контракт француза со "сливочными" уже готов, свою подпись на нем игрок поставит в феврале.

Теперь уже можно с уверенностью сказать, что все попытки нынешнего клуба Мбаппе оставить футболиста завершились неудачей. Парижане сделали несколько предложений форварду, причем с каждым разом финансовые условия в них улучшались. Но Килиан был непреклонен: он хотел перехода в "Реал".

По последней информации, Мбаппе подпишет с "королевским клубом" шестилетнее соглашение, по которому он будет зарабатывать 40 миллионов евро в год. Француз станет самым высокооплачиваемым игроком не только своей новой команды, но и всей Примеры. Если говорить о комментариях из Мадрида, то в "Реале" уже давно никто не скрывает, что переговоры с Килианом идут. Более того, в какой-то момент представители ПСЖ, в частности спортивный директор парижан Леонардо, упрекнули испанский клуб в отсутствии уважения и пригрозили юридическими мерами. Впрочем, ничто и никто уже не могло остановить ни Мбаппе, ни "Реал".

- Килиан будет играть за нас - это вопрос времени. Он мне сам сказал, что будет в "Реале", - заявил недавно лучший бомбардир "королевского клуба" в этом сезоне и партнер Мбаппе по сборной Франции Карим Бензема.

ПСЖ не позавидуешь: летом 2017 года они приобрели Мбаппе у "Монако" за 160 миллионов евро, а теперь рискуют потерять его за бесплатно. На днях руководство французского клуба предприняло, вероятно, последнюю попытку уговорить форварда остаться, обещав ему центральную роль в проекте парижан. Килиану предложили краткосрочный договор и гарантию перехода в другую команду через год. Все это сделано ради того, чтобы заработать деньги на трансфере.

В последний момент помешать "Реалу" пыталась "Барселона": каталонцы готовы дать Килиану подписной бонус в размере 90 миллионов евро и платить ему больше, чем в Мадриде. Однако свой выбор Мбаппе уже сделал, хотя всего несколько лет назад он мог оказаться на "Камп Ноу".

- Мы рассматривали возможность подписать Мбаппе, но тренеры предпочли Дембеле. Им нужен был игрок, создающий пространство, - признался на неделе в интервью на радио бывший президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу.

В "Реале" считают, что Мбаппе способен на долгие годы стать лидером команды и завоевать "Золотой мяч". После ухода Криштиану Роналду летом 2018 года мадридский клуб так и не сумел найти ему замену. Трансфер Эдена Азара обернулся провалом, Гарет Бэйл почти все время лечится. Потрясающую форму набрал разве что Бензема, но ему нужны помощники. В этом плане Килиан - отличная кандидатура, поскольку они с Каримом не просто вместе выступают за сборную, но и близко дружат.

Мбаппе будет зарабатывать в "Реале" 40 миллионов евро в год. В феврале игрок поставит подпись под шестилетним соглашением с мадридским клубом

- Пара Бензема - Мбаппе - страшный сон для любой защиты в мире. Что касается именно Килиана, то мы говорим о 22-летнем парне. Он еще очень молод, но уже многое сделал. Все считают, что ему предстоит добиться некоторого прогресса, хотя уже сейчас он невероятно силен. Есть два футболиста, олицетворяющих собой десятилетие - Месси и Роналду. К сожалению, они стареют, время идет. Так вот, Килиан - один из тех, кто способен заменить их, - уверен бывший главный тренер ПСЖ Лоран Блан.

Между тем

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