"Краснодар" проиграл "Крыльям Советов" в 13-м туре РПЛ

В субботу вечером в поединке 13-го тура Премьер-лиги "Краснодар" уступил на своем поле самарским "Крыльям Советов" - 0:1 (0:1). Решающий мяч в составе волжан в конце первого тайма забил форвард Владислав Сарвели.

В среду показывающие очень симпатичный комбинационный футбол оба сегодняшних соперника синхронно оконфузились в Кубке России: из турнира их выбили представители ФНЛ. Но если самарцы лишь в самой концовке пропустили решающий мяч в Красноярске от "Ениссея" (0:1), то "Краснодар" был попросту разбит (0:3) в принципиальном городском дерби с "Кубанью".

Зато всего через три дня каждому из оппонентов представилась возможность основательно поправить свои дела в чемпионате России. Особенно это касается южан. После поражений столичных "Динамо" и ЦСКА команда Виктора Ганчаренко в случае успеха набирает 24 очка и выходит на второе место. А виктория волжан сразу поднимает коллектив Игоря Осинькина на девятую строчку в турнирной таблице.

В дебюте, похоже, хозяева продолжали находиться в шоке от кубковой катастрофы, позволив волжанам завладеть инициативой и проводить острые атаки. Причем две из них вполне могли оказаться голевыми. Однако Матвей Сафонов сначала отразил выстрел Антона Зиньковского с угла вратарской, а затем взял мяч, направленный Владиславом Сарвели метров с десяти. Заметим, в обоих случаях классные передачи делал впервые попавший в расширенный список кандидатов в сборную России полузащитник Роман Ежов.

"Быки", которым в штрафную гостей проникать никак не получалось, сосредоточились на дальних ударах. И также дважды едва не забили: пущенный Вильеной снаряд вытащил из "девятки" Иван Ломаев, а Эдуард Сперцян со штрафного попал в перекладину.

Правда, "Краснодар" на 33-й минуте Виктор Классон все-таки забил, но после почти пятиминутного совещания с ВАР и просмотра эпизода на мониторе главный арбитр Евгений Кукуляк решил, что в этом моменте Джон Кордоба находился в офсайде.

Расстроенные кубанцы тут же организовали гол… в свои ворота. Сергей Петров на углу штрафной слишком тихо отпасовал голкиперу, в результате мяч перехватил Иван Сергеев, с передачи которого Сарвели спокойно поразил пустые ворота - 0:1, 43-я минута.

После перерыва "Краснодар", естественно, бросился исправлять ситуацию. На неплохих (правда, не голевых) позициях оказывались Вильена, Классон, Крыховяк и Кордоба. Но даже если мяч и направлялся в створ ворот, то голкипер гостей Ломаев даже малейших помарок не допускал.

При этом самарцы постоянно весьма опасно контратаковали, не позволяя кубанцам, запирать их в собственной штрафной.

В общем, "крылышкам" (в конце встречи за второй "горчичник" был удален с поля волжанин Дмитрий Иванисеня) удалось довести встречу до победы и вплотную приблизиться к лидерам первенства.

"Краснодару" же на финише первого круга есть еще возможность поправить свое явно пошатнувшееся положение: "быкам" предстоят важнейшие матчи на выезде с "Динамо" и "Химками".