В мужской баскетбольной Суперлиге не осталось команд без поражений

Новости

В Камбодже зарегистрировали "Спутник V" и "Спутник Лайт" 14:11
В Минске представили картину с Лукашенко в бронежилете и с автоматом 13:47
Почти 65 км набережных благоустроили в Москве за 10 лет 13:47
"Роскосмос" показал эмблему нового узлового модуля МКС "Причал" 13:30
Роспотребнадзор поможет туристам, отравившимся в Египте 13:19
США ввели санкции против иранских дронов 13:07
В Петербурге скончался народный артист России Геннадий Бойко 13:04
Пепел от извержения вулкана на Канарах засыпал кладбища 13:03
Минздрав поможет владимирским медикам в борьбе с COVID-19 12:45
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем 12:37
Эксперты сообщили о рекордном за 10 лет подорожании типичного завтрака 12:35
МХАТ отменил спектакль с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин" 12:11
Грузия начала производство американского оружия 12:08
Видео: Как в Сочи начались объявленные в стране нерабочие дни 12:07
Страны Евросоюза перешли на зимнее время 12:03
Лидеры G20 одобрили введение налога для корпораций 11:50
Финансист рассказал о необычных способах заработка на недвижимости 11:47
Оперштаб: в Москве выявлено 7603 новых случая COVID-19 11:41
Синоптики рассказали, какой будет первая неделя ноября в Москве 11:30
США и Евросоюз согласились снизить экспортные тарифы 11:26
Володин назвал самый важный закон октября 11:14
Тренер объяснил, как безопасно бегать в холодную погоду 10:56
В Туве убили двух малолетних девочек 10:51
В Астраханской области нашли тело пятилетней девочки 10:32
Эпидемиолог Роспотребнадзора осудил намеренное заражение коронавирусом 10:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
31.10.2021 12:50
Рубрика: Спорт

В мужской баскетбольной Суперлиге не осталось команд без поражений

Текст: Илья Трисвятский
В регулярном чемпионате мужской баскетбольной Суперлиге-1 полтора десятка участников провели по пять-шесть матчей, причем за такой короткий отрезок уже не осталось ни одного клуба без поражений. Положение в верхней части таблицы крайне плотное.
Фото: <a href="https://bcsamara.com/media/photo/?id=444#" rel="nofollow" target="_blank">bcsamara.com</a> Фото: <a href="https://bcsamara.com/media/photo/?id=444#" rel="nofollow" target="_blank">bcsamara.com</a>
Фото: bcsamara.com
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
В женской баскетбольной Премьер-лиге сложилось троевластие

Команды в регулярном чемпионате играют в два круга по системе с разъездами, определяя сильнейшую восьмерку, которая продолжит борьбу за награды в плей-офф турнира, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ).

Дольше всех держалась без поражений столичная "Руна", которая в минувшее межсезонье усилилась перешедшим из другого московского клуба МБА Андреем Сопиным, игравшим за сборную России на чемпионате мира-2019 в Китае. Но в своем пятом по счету матче "Руна", руководимая главным тренером Олегом Бартуновым, все-таки уступила в гостях сургутской команде "Университет-Югра" - 77:80.

Клубам Суперлиги-1 разрешено использовать в своих составах не более двух иностранных баскетболистов. В Сургуте на площадке находились три заокеанских исполнителя. У хозяев это ставший лучшим бомбардиром матча американский атакующий защитник Малик Трент (20 очков) и канадский центровой Райан Райт, у гостей - самый результативный в МБА игрок задней линии из США Эддисон Спрюилл (16). Он, кстати, прикипел к России и проводит в "Руне" уже третий сезон подряд.

Действующий обладатель Кубка России "Темп-СУМЗ-УГМК" из города Ревда Свердловской области в своей последней по хронологии игре турнира победил дома МБА в упорной борьбе - 77:75. В рядах хозяев наиболее знаковая фигура - Григорий Мотовилов. Он, как и Сопин, на ЧМ-2019 был еще одним сенсационным, но все же заслуженным представителем Суперлиги-1 в рядах национальной дружины. Игра в Ревде прошла без единого легионера, соперничавшие команда использую в своих рядах исключительно российских баскетболистов.

Фото: vtb-league.com
Новым наставником мужской баскетбольной сборной России назначен Зоран Лукич

За МБА сейчас играет покинувший летом "Химки" форвард Владислав Одиноков, за плечами которого есть несколько весьма удачно проведенных в прошлом сезоне матчей Евролиги. Исход встречи в Свердловской области решил точный бросок ревдинца Даниила Аксенова за мгновения до сирены о завершении основного времени.

Действующий чемпион Суперлиги-1 БК "Самара" под началом Игоря Грачева в минувшую субботу на выезде переиграл "Химки" - 78:62. После ухода из Единой лиги по финансовым причинам в подмосковной команде известных игроков не осталось, а главный тренер все тот же, что и работал с командой вторую половину прошлого сезона - Андрей Мальцев. Его сын Александр в нынешнем составе "Химок" делает серьезные успехи. Вступая в игру со скамейки запасных, он четыре раза в шести матчах набирал двузначное количество очков.

В верхней половине таблицы положение участников очень плотное и даже запутанное. По одному поражению сразу у пяти клубов. Это екатеринбургский "Уралмаш", "Темп-СУМЗ-УГМК" (провели по шесть матчей), "Руна", БК "Самара", "Университет-Югра" (по пять игр). В аутсайдерах, не имея в своем активе ни одной победы - "Химки" и владивостокское "Динамо".

Спорт Баскетбол