В мужской баскетбольной Суперлиге не осталось команд без поражений

В регулярном чемпионате мужской баскетбольной Суперлиге-1 полтора десятка участников провели по пять-шесть матчей, причем за такой короткий отрезок уже не осталось ни одного клуба без поражений. Положение в верхней части таблицы крайне плотное.

Команды в регулярном чемпионате играют в два круга по системе с разъездами, определяя сильнейшую восьмерку, которая продолжит борьбу за награды в плей-офф турнира, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ).

Дольше всех держалась без поражений столичная "Руна", которая в минувшее межсезонье усилилась перешедшим из другого московского клуба МБА Андреем Сопиным, игравшим за сборную России на чемпионате мира-2019 в Китае. Но в своем пятом по счету матче "Руна", руководимая главным тренером Олегом Бартуновым, все-таки уступила в гостях сургутской команде "Университет-Югра" - 77:80.

Клубам Суперлиги-1 разрешено использовать в своих составах не более двух иностранных баскетболистов. В Сургуте на площадке находились три заокеанских исполнителя. У хозяев это ставший лучшим бомбардиром матча американский атакующий защитник Малик Трент (20 очков) и канадский центровой Райан Райт, у гостей - самый результативный в МБА игрок задней линии из США Эддисон Спрюилл (16). Он, кстати, прикипел к России и проводит в "Руне" уже третий сезон подряд.

Действующий обладатель Кубка России "Темп-СУМЗ-УГМК" из города Ревда Свердловской области в своей последней по хронологии игре турнира победил дома МБА в упорной борьбе - 77:75. В рядах хозяев наиболее знаковая фигура - Григорий Мотовилов. Он, как и Сопин, на ЧМ-2019 был еще одним сенсационным, но все же заслуженным представителем Суперлиги-1 в рядах национальной дружины. Игра в Ревде прошла без единого легионера, соперничавшие команда использую в своих рядах исключительно российских баскетболистов.

За МБА сейчас играет покинувший летом "Химки" форвард Владислав Одиноков, за плечами которого есть несколько весьма удачно проведенных в прошлом сезоне матчей Евролиги. Исход встречи в Свердловской области решил точный бросок ревдинца Даниила Аксенова за мгновения до сирены о завершении основного времени.

Действующий чемпион Суперлиги-1 БК "Самара" под началом Игоря Грачева в минувшую субботу на выезде переиграл "Химки" - 78:62. После ухода из Единой лиги по финансовым причинам в подмосковной команде известных игроков не осталось, а главный тренер все тот же, что и работал с командой вторую половину прошлого сезона - Андрей Мальцев. Его сын Александр в нынешнем составе "Химок" делает серьезные успехи. Вступая в игру со скамейки запасных, он четыре раза в шести матчах набирал двузначное количество очков.

В верхней половине таблицы положение участников очень плотное и даже запутанное. По одному поражению сразу у пяти клубов. Это екатеринбургский "Уралмаш", "Темп-СУМЗ-УГМК" (провели по шесть матчей), "Руна", БК "Самара", "Университет-Югра" (по пять игр). В аутсайдерах, не имея в своем активе ни одной победы - "Химки" и владивостокское "Динамо".