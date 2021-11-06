Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг

Женская сборная России по теннису выиграла командный чемпионат мира - Кубок Билли Джин Кинг. В финале россиянки переиграли команду Швейцарии.

В первом поединке финала Дарья Касаткина встречалась с Джил Тайхман. Россиянка уверенно выиграла первую партию - 6:2, но во второй соперница сумела навязать борьбу. Но за счет опыта Касаткина вырвала победу - 6:4.

Во второй встрече одиночного разряда должна была играть Анастасия Павлюченкова. На нее выпала огромная нагрузка в предыдущих встречах, и лидер сборной России из-за проблем со здоровьем не смогла выйти на корт.

Вместо Павлюченковой против Белинды Бенчич вышла не так хорошо известная Людмила Самсонова. В первом сете более опытная швейцарка сумела добиться победы - 6:3. Но затем Самсонова сумела наладить игру на приеме и постепенно перехватила инициативу.

Вторая партия осталась за россиянкой - 6:3. А в решающем сете Самсонова вырвала победу - 6:4.

Сборная России в пятый раз в истории выиграла этот турнир. До 2020 года он носил название Кубок Федерации.