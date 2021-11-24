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24.11.2021 20:18
Рубрика: Спорт

Магнус Карлсен: Непомнящий агрессивнее других моих предыдущих соперников

Текст: Анна Каляева ( Дубай)
В медиацентре Всемирной выставки ЭКСПО-2020, в рамках которой пройдет матч, действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и претендент Ян Непомнящий (Россия), а также организаторы матча ответили на вопросы журналистов.
Фото: ALI HAIDER/EPA Фото: ALI HAIDER/EPA
Фото: ALI HAIDER/EPA

Оба участника были очень серьезны, особенно когда тема касалась вопросов подготовки к матчу.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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"Они хороши - и это все, что я могу сказать", - ответил Карлсен на вопрос о команде его секундантов. Непомнящий в своем ответе был солидарен с норвежцем.

"Ян агрессивнее моих предыдущих матчевых соперников, он играет быстрее других", - ответил Карлсен на просьбу сравнить Непомнящего с его противниками по прошлым матчам - Вишванатаном Анандом (Индия), Сергеем Карякиным (Россия) и Фабино Каруаной (США).

Говоря о дружеских отношениях между игроками (в 2012 году Непомнящий работал секундантом Карлсена - ред.), претендент заверил, что по разные стороны шахматной доски нет друзей, а есть только игроки.

А что касается волнений перед турниром, Карлсен заверил, что нервничает намного меньше. Ведь у него есть опыт предыдущих матчей чемпионата мира - 2013, 2014, 2016 и 2018 годов. Для норвежца первенство за мировое лидерство уже пятое по счёту.

Говоря о Непомнящем, чемпион мира отметил, что у российского соперника и его команды за плечами огромный опыт с турнира претендентов, и нет сомнений, что у Яна лучшая подготовка, которая может быть к матчу.

Ранее в одном из интервью после победы Непомнящего на турнире претендентов в апреле этого года, Карлсен говорил, что в Дубае его ждёт не просто Ян Непомняший, а "лучшая его версия".

В завершении пресс-конференции организаторы продемонстрировали прессе кубок, который через три недели получит победитель матча. На просьбу сфотографироваться с ценным трофеем, Карлсен ответил резким отказом: "Это совершенно неуместно".. Российский же претендент воздержался от комментариев и фотографироваться с кубком также не стал.

Фото: AFP
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Это 57-й официальный матч за звание чемпиона мира. Он должен был состояться ещё в 2020-м, но его перенесли на год из-за пандемии. Матч пройдёт с 26 ноября по 16 декабря и будет состоять из 14 партий с классическим контролем времени 120 минут + 60 минут после 40-го хода + 15 минут после 60-го хода до конца партии с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с 61-ого. Игроки могут согласиться на ничью после 30-го хода черных. Победителем становится игрок, набравший 7,5 очков. Матч может закончиться досрочно. Если этого не случится в "основное время" и счет будет 7:7, чемпион и претендент сыграют тай-брейк. 4 быстрые партии по 25 минут каждая + 10 секунд, начиная с первого хода. Игрок, набравший 2½ очка или больше, побеждает в матче.

При равенстве очков будет сыграно еще до 5 мини-матчей из двух блиц-партий с контролем 5 минут + 3 секунды. Победивший в одном из мини-матчей выигрывает чемпионат.

При равенстве всех партий в быстрые шахматы и блиц будет сыграна 1 партия в "Армагеддон", в которой черным даётся 4 минуты, а белым 5 минут +2 секунды на ход после 61 хода. Для черных ничья приравнивается к победе

Игровые дни: 1-3 партии - 26, 27, 28 ноября, 4-5 партии - 30 ноября и 1 декабря, 6-8 партии - 3, 4 и 5 декабря, 9-10 партии - 7 и 8 декабря, 11,12 и 13 партии - 10,11 и 12 декабря, 14 партия - 14 декабря. 15 декабря - возможный тай-брейк. 16 декабря - церемония награждения (15 декабря - при отсутствии тай-брейка). Начало всех партий в 15.30 по московскому времени.

Напомним, что на момент начала матча Непомнящий имеет положительную статистику личных встреч в классические шахматы против Карлсена - 4:1.

Спорт Шахматы