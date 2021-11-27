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27.11.2021 00:15
Рубрика: Спорт

Российской обороне предстоит сдерживать Левандовского

Текст: Максим Домчев
Сборная Польши стала соперником команды России в стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Представляем будущего соперника.
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Польский футбол в последнее время находится на подъеме. Если в 90-е годы прошлого века команда не смогла ни разу пройти отбор на чемпионаты мира и Европы, то в последнее время сборная Польши стала частым гостем на крупнейших турнирах. Впрочем, на ЧМ-2018 и Евро-2020 из группы команда выйти не смогла, несмотря на наличие в своем составе одного из лучших игроков мира Роберта Левандовского.

Фото: GettyImages
Валерий Карпин: Сборная Польши сопоставима по уровню с Хорватией

В квалификации ЧМ-2022 поляки выступали в одной группе с Англией, Венгрией, Албанией, Андоррой и Сан-Марино. Команда Паулу Соузы провела турнир на достойном уровне и до последнего боролась с англичанами за прямой выход на ЧМ-2022, сыграв вничью дома и уступив на выезде.

Лидером команды является главный претендент на приз лучшему игроку мира этого года - форвард "Баварии" Роберт Левандовский. Форвард в отборе провел 8 матчей, забив 8 голов. Но стоит понимать, что уровень партнеров в клубе и сборной у него сильно отличается. Левандовский способен в одиночку решить судьбу встречи, так что Валерию Карпину предстоит серьезно подумать, как можно закрыть лидера польской команды. Опасен и второй форвард команды Кароль Свидерский, отличившийся в отборе пять раз. А есть еще и Кшиштоф Пентек, ярко проявивший себя в одном из сезонов, но сейчас явно не играющий на том уровне.

В составе польской команды хватает известных игроков. Основной вратарь - Войцех Щенсны - основной голкипер "Ювентуса". Если раньше он не отличался стабильностью, то в последние годы демонстрирует надежную игру.

На высоком уровне смотрится и полузащита, где помимо хорошо известного по выступлениям за "Локомотив" и "Краснодар" Гжегожа Крыховяка играют опытные Якуб Модер и Петр Зелиньский. На этом фоне оборона часто допускает ошибки, являясь слабейшей линией команды.

Фото: Владимир Астпакович/РИА Новости
Россия осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА

В целом команда Польши - проходимый соперник, примерно одного уровня со сборной России.

В российской истории команды встречались пять раз. На Евро-2012 команды сыграли вничью - 1:1, в четырех товарищеских матчах команды обменялись победами - в 1996 году россияне победили 2:0, а спустя два года со счетом 3:1 сильнее была уже Польша. В 2007 году команды сыграли вничью - 2:2, а в июне нынешнего года во Вроцлаве встреча завершилась со счетом 1:1.

Сборная России примет Польшу в стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2022 24 марта 2022 года.

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