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01.12.2021 04:50
Рубрика: Спорт

Магнус Карлсен в свой день рождения остался без победы

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 272(8623)
В Дубае продолжается поединок за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном из Норвегии и нашим Яном Непомнящим.

Вчера норвежскому вундеркинду исполнился 31 год, и в четвертой партии он играл белыми фигурами. Впрочем, подарка от соперника Магнус не дождался. Ян играл спокойно, уверенно и довел дело до ничейного результата на 33-м ходу. Счет в поединке стал 2:2.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Напомним, что матч за звание чемпиона мира состоит из 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, 60 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход начиная с 61-го хода.

Победителем будет объявлен тот участник, который наберет 7,5 очка.

В случае ничейного исхода матча будет сыгран тай-брейк: четыре партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются две партии с контролем пять минут плюс три секунды на ход, и далее при необходимости еще четыре мини-матча из двух партий.

Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия "Армагеддон", в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют пять минут, черные - четыре, с добавлением двух секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

Призовой фонд матча составит два миллиона евро; победитель получит 60% (или 55%, если исход матча решится на тай-брейке).

Также отметим, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий вполне доволен нынешним форматом матча за мировую шахматную корону, о чем сообщил журналистам:

- Знаете, в шахматах традиции имеют большое значение. Что бы ни работало, не надо пытаться заставить работать лучше. Я считаю, что эта система с 14 матчами более или менее справедлива. Наше дело - выявить лучшего в тот промежуток времени, который есть.

Спорт Шахматы