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02.12.2021 20:00
Рубрика: Спорт

Вышла "Антологии российского олимпийского движения" в двух огромных томах

Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)
В "Антологии российского олимпийского движения" два огромных тома полезнейших сведений. Это качественный труд высшей весовой олимпийской категории. Одни размеры впечатляют. Я не поленился, нет, не прочитать, это само собой, а измерить два фолианта, выпущенные Фондом поддержки олимпийцев России. Почти 800 страниц, разделенных по временным эпохам на два тома, потянули на четыре с лишним килограмма. Дальнейшая "антропология" такова: 31 сантиметр на 24 в тисненном синем переплете.
Выпущенный Фондом поддержки олимпийцев России двухтомник - отличный подарок для любителей истории спорта. Фото: Константин Завражин Выпущенный Фондом поддержки олимпийцев России двухтомник - отличный подарок для любителей истории спорта. Фото: Константин Завражин
Выпущенный Фондом поддержки олимпийцев России двухтомник - отличный подарок для любителей истории спорта. Фото: Константин Завражин

Только не надо пугаться. Эта работа для всех, кто просто любит спорт, а не только для специалистов и историков олимпийского движения. А для журналистов и лиц, себя к ним причисляющих, - это исключительно простая в общении, в обращении и в срочном поиске нужных сведений книга.

Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
Путин рассказал о планах посетить открытие Олимпиады в Пекине

Антология посвящается 40-летию Игр ХХII Олимпиады в Москве и 15-летию Фонда поддержки олимпийцев России.

Что мне понравилось больше всего? Прикрываясь формулировкой "о вкусах не спорят", напишу: небольшая глава о российском движении Фэйр Плей. Может, и сугубо личное, однако читал главку с особым пристрастием. Не нашел ни единой помарочки, принял все с первой до последней строчки. И благодарен, что сравнительно новое для нашей российской действительности явление представлено достойно и не забыто.

Хотя мощный коллектив авторов, в который входят и члены МОК от России, и руководители нашего спорта, ухитрился не забыть ни о чем и не упустить ничего с российским олимпийским движением связанного. Для того чтобы статьи были еще более доходчивы, каждая иллюстрирована градом прекрасных, точно и к месту подобранных фотографий. Сколько их, в основном цветных? Две с половиной тысячи. И, что удивляет меня, всегда мучающегося в подборе иллюстраций к статьям и книгам, - фото хорошего качества. Как их "вытягивали", не представляю, а в итоге получились нескончаемые страницы олимпийской летописи.

Почти 800 страниц, разделенных по временным эпохам на два тома, потянули на четыре с лишним килограмма

А начинается первый том антологии, как и полагается, от этого никуда не уйдешь, да и уходить ни в коем случае не надо, с истоков современного олимпийского движения. И здесь немало нового о нашем соотечественнике Алексее Дмитриевиче Бутовском. Раньше писали приблизительно так: генерал, первый член МОК от России. А тут восторженные отзывы основателя Игр Пьера де Фреди барона де Кубертена, который еще при основании МОК сразу назвал достойными быть в его составе грека Деметриуса Викеласа (первого президента) и Алексея Бутовского. Тот еще в 1880-е годы был отправлен в Европу "знакомиться с передовым опытом в области физкультуры и массового спорта". Оказывается, не только познакомился, но и преподал некоторые уроки, с удовольствием воспринятые де Кубертеном, зачислившим образованнейшего русского генерала в ряды единомышленников.

Фото: Медиакорпорация Китая
Малоизвестный городок Поднебесной стал знаменитой олимпийской деревней

Много читал, что среди меценатов российского спорта был Великий князь Дмитрий Павлович. В семье Романовых он получил шутливое прозвище Олимпиец - участвовал в конных соревнованиях Олимпийских игр-1912. Но в "Антологии" приведены имена и других, помогавших русскому спорту и словом, и деньгами. Это, к примеру, принц Александр Ольденбургский, дворцовый комендант генерал Владимир Воейков, боевой генерал барон Феофил Мейендорф, князь Владимир Урусов... Потомков последнего знавал я в Париже, где они были при дворе так называемого наследника русского престола Владимира Кирилловича Романова.

Но это лирика. Суровая проза в главе "Олимпийцы-фронтовики", где с гордостью представлены спортсмены, сражавшиеся в Великую Отечественную. А затем ставшие олимпийскими чемпионами, как гимнаст Виктор Чукарин, стрелок Анатолий Богданов, хоккеист Николай Сологубов...

В двухтомнике - все Олимпиады современности и все наши на них достижения. Четко, лаконично, понятно. Отдельно выделены многократные чемпионы и те, кто выиграл Олимпийские игры два раза, один. Целый иконостас, который с удовольствием рассматриваешь.

Есть в "Антологии" и глава о российском движении Фэйр Плей

Должен обязательно заметить, что "Антология российского олимпийского движения" составит конкуренцию все и вся вытесняющему интернету. Благодаря "дисциплинированному" расположению глав и удачному расположению материалов любые сведения о российских олимпийцах отыскиваются мгновенно. Так что дадим передохнуть компьютеру.

К читателям обращается президент России Владимир Путин: "Желаю вам познавательного и увлекательного чтения и всего самого доброго". Свидетельствую: чтение будет и познавательным, и увлекательным.

Спорт Олимпийские игры Общество История