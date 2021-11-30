Район Чунли города Чжанцзякоу (провинция Хэбэй) расположен между нагорьем Внутренней Монголии и Северо-Китайской равниной, на высоте 814-2174 метра над уровнем моря. Более 80 процентов его территории занимают горы.

Здесь снег выпадает в начале октября, и лежит примерно 150 дней. Среднегодовое количество осадков - 465 миллиметров. Глубина снежного покрова может превышать один метр. По оценке экспертов, более 600 квадратных километров территории района пригодны для лыжного туризма. Чунли, который еще не так давно был практически никому не известен, в последние годы стал привлекать к себе больше внимания благодаря подготовке к предстоящим Олимпийским играм. В июле 2015 года Пекин вместе с Чжанцзякоу завоевал право на проведение XXIV зимних Олимпийских игр. С того времени малоизвестный уездный городок Чунли стал знаменитой на весь мир Олимпийской деревней.

В прошлом, когда в Чжанцзякоу наступила зима, вся земля покрывалась толстым слоем снега, а для местных жителей это была настоящая катастрофа. Такая ситуация продолжалась вплоть до 90-х годов прошлого века. А в настоящее время снег и лед стали огромным преимуществом этого района.

Благодаря проведению зимних Олимпийских игр в районе Чунли происходят невероятные перемены во всех областях: значительно улучшились инфраструктура, городской облик, окружающая среда, индустриальное развитие. Живописные пейзажи становятся новой визитной карточкой Чунли. Предстоящие зимние Олимпийские игры предоставили местным жителям прекрасную возможность улучшить свою жизнь. Все это заметно повысило индекс счастья жителей Чунли.

XXIV зимние Олимпийские игры откроются в Пекине 4 февраля 2022 года. Планируется задействовать 25 спортивных объектов, которые размещены в трех кластерах, а именно - в Пекине, столичном районе Янцин (в пригороде Пекина) и в городе Чжанцзякоу.

Фото: Медиакорпорация Китая

В Чжанцзякоу спортивные соревнования будут проходить как раз в районе Чунли, где уже 20 лет развивается лыжный спорт. В настоящее время здесь действуют пять горнолыжных баз. Пять спортивных арен зимней Олимпиады находятся на территории парка развлечений Юньдин и района древних тополей. Это место активного отдыха для многих любителей лыжного спорта.

Чунли занимает ведущее место в горнолыжной индустрии страны. Местные курорты имеют очевидные преимущества.

Лыжный комплекс "Ваньлун" в районе Чунли, в частности, - первая в стране турзона государственной категории 4А, где можно кататься на лыжах. Она занимает лидирующее место в рейтинге горнолыжных курортов Китая. В комплексе "Ваньлун" более 32 высококачественных лыжных трасс с естественным снежным покрытием, максимальный перепад высоты - 580 метров. Благодаря уникальной технологии поддержания высокого качества снега сюда приезжают любители лыжного спорта и туристы со всего мира.

Еще одна визитная карточка Чунли - комплекс "Тайу". Фото: Медиакорпорация Китая

Другой лыжный комплекс "Тайу" расположен на одной широте с всемирно известными горнолыжными курортами в Скалистых горах и в Альпах и считается одним из лучших районов для горного туризма в мире.

В конце 2019 года открылось движение поездов по высокоскоростной железной дороге Пекин - Чжанцзякоу. Время в пути из Пекина в Чжанцзякоу - всего 50 минут. Транспортная доступность дала новый импульс развитию лыжного спорта и сферы туризма в Чунли.

Итак, благодаря лыжному спорту и туризму Чунли встал на путь зеленого развития. Теперь это знаменитый горнолыжный курорт и популярное направление зимнего туризма. Каждый год сюда приезжает большое количество любителей лыжного спорта. В рейтинге американской газеты New York Times в 2019 году Чунли стал одним из 52 новых туристических направлений, которые стоит посетить. Совсем скоро наступит зима. До старта зимней Олимпиады остается все меньше времени. В Чунли вовсю готовятся к приему зимней Олимпиады. Пожелаем ему удачи!