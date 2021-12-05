В Кубкe мира по лыжным гонкам прошли первые эстафеты в сезоне. Наши девушки выиграли "золото", обыграв норвежек "на их поле", в Лиллехаммере, а парни завоевали "серебро".

Сезон для ведущих российских лыжниц Юлии Ступак, Натальи Непряевой и Татьяны Сориной пока складывается непросто. Все они не в лучшей форме и в Кубке мира 2021/2022 на пьедестал до сих пор не поднимались. Эстафета была шансом поправить статистику. На гонку наши выставили два квартета - "Россия-1" и "Россия-2". Ступак, Непряева и Сорина попали в первую четверку вместе с молодой дебютанткой Вероникой Степановой. Впрочем, учитывая кондиции россиянок, Александр Легков, наш олимпийский чемпион, а ныне комментатор "Матч ТВ" давал на женскую эстафету очень осторожный прогноз: можем побороться за тройку, а дальше посмотрим.

Напомним, в эстафетах первые два этапа бегутся классическим стилем, оставшиеся два - коньковым. Абсолютными фаворитками женской гонки считались, конечно, норвежки во главе с великой и ужасной Терезой Йохауг, бежавшей третий этап. Соперничать с ней пришлось Татьяне Сориной. К слову, у этих двоих в "разделке" днем ранее была своя история. После финиша Йохауг обрушилась на Сорину с критикой, мол, россиянка во время гонки наступала ей на лыжи и била по палкам. Разумеется, не нарочно - такие вещи на трассе не редкость, - но Тане даже пришлось извиниться. А вот в эстафете Йохауг могла пенять только на себя: Сорина обыграла ее вчистую и отправила Веронику Степанову на последний этап лидером.

Что ждать от дебютантки на финише, не знал никто, тем более в соперницах у нее были сильные норвежка Марие Фоссесхольм и шведка Моа Ульссон. Но 20-летняя Степанова не по годам гроссмейстерски разложила силы на трассе и на финише "съела" конкуренток. Исторический успех, ведь в последний раз россиянки побеждали в эстафете в далеком 2004 году.

Норвежки, кстати, стали третьими, пропустив вперед Швецию. Добавим, что резервная российская команда показала восьмой результат.

Тем временем наш главный лыжник Александр Большунов в Лиллехаммере на пьедестал не попал. Вы спросите, как же так, ведь у наших "серебро" в мужской эстафете? Как и у женщин, на эту гонку Россия, подобно Норвегии и еще ряду других стран, выставила сразу две команды. Благо лыжников высокого класса у нас хватает. В первую команду вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин, во вторую - Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев, Сергей Устюгов.

Россиянки в рамках Кубка мира выиграли эстафету впервые с 2004 года

В итоге, как и следовало ожидать, вся борьба развернулась между двумя нашими командами и двумя норвежскими: просвет между этой четверкой и остальными на последнем этапе был очевиден.

Явным фаворитом на финише считался, конечно, норвежец Йоханнес Клебо, но Устюгов навязал ему борьбу, уступив всего лишь 0,2 секунды. Обычно Клебо разбирается с соперниками гораздо увереннее.

- Мне показалось, что он поддался. Чтобы было интереснее. А если он не поддавался, то у меня, наверное, не было веры в себя, в свой финиш. Потому что он лучший финишер последних лет, - был откровенен в эфире "Матч ТВ" Устюгов.

Добавим, что наша номинально первая команда, та самая, за которую бежал Большунов, стала четвертой: на последнем этапе Иван Якимушкин уступил третье место Харальду Амундсену.

А вот что сказала по итогам эстафеты президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, слова которой в прямом эфире привел Александр Легков. "Мы хотели как раз посмотреть максимум примерно одинаковых своих мужиков в очных соревнованиях. Эстафет совсем нет, надо хоть тут посмотреть варианты. А разница, в какой команде - в первой или второй, - не имеет никакого значения. Поэтому сейчас имеем более или менее картинку, кто и где на Олимпийских играх должен бежать. Хотя, конечно, все будет и от состояния на Олимпийских игр зависеть".

Между тем

Эстафетные гонки прошли и у биатлонистов. Результаты получились неоднозначными. Мужчины взяли "бронзу", уступив первые два места норвежцам и французам. Металл мог бы быть и поценнее, если бы на последней стрельбе Эдуард Латыпов не зашел на штрафной круг. С другой стороны, когда такое было, чтобы со штрафом наши попадали на пьедестал - потенциал у четверки, в которую вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, очень высокий. Добавим, что это первый подиум отечественного биатлона в нынешнем сезоне. Вчера так же прошла мужская гонка преследования, но ее результаты стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать. Увы, девушки почин парней не поддержали. Первый этап здорово провела Кристина Резцова, финишировав лидером, но она так и осталась единственным светлым пятном в выступлении наших. Не самая убедительная стрельба вкупе с невысокой скоростью позволили Резцовой вместе с Ларисой Куклиной, Светланой Мироновой и Ульяной Нигматуллиной занять лишь восьмое место. А в тройку лучших заехали Франция, Беларусь и Швеция.