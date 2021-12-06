Вероника Степанова: В российском спорте создана "поточная линия" талантов

Лыжница Вероника Степанова, принесшая сборной России победу в эстафетной гонке, рассказала о системе воспитания талантов в стране.

В воскресенье женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии. На заключительном этапе за команду бежала совсем юная Вероника Степанова, сумевшая незадолго до финиша опередить соперниц из Швеции и Норвегии и выиграть гонку.

По словам Степановой, в российских лыжах создана "поточная линия" талантов.

"Выигрывает в большом спорте не атлет - выигрывает система, его воспитавшая и создавшая условия. В российском спорте, в лыжных гонках в частности, такая система создана. В спорте меня всегда окружали умные, заботливые, хорошие люди", - приводит слова Степановой РИА Новости.

Спортсменка добавила, что это происходит благодаря работе главы федерации Елены Вяльбе.

"Елена Валерьевна медленно, но уверенно создала за много лет целую "поточную линию" талантов. Я лишь самый свежий ее "продукт". Все это сделано именно в российских условиях, реалиях, под наш менталитет", - сказала Степанова.